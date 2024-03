Warburg Research belässt Adesso auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Adesso nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei 2023 aus eigener Kraft um fast ein Viertel gewachsen und strebe 2024 insbesondere in der zweiten Hälfte eine Margensteigerung an, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.