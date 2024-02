RBC hebt Ziel für EssilorLuxottica an - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 170 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Konglomeratsmodell des Brillenkonzerns liefere, was es solle: diversifizierte und ausgewogene Quellen für ein Umsatzwachstum, das tendenziell über dem mittelfristigen Ziel liege, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings bemängelte er die Margentransparenz für das laufende Jahr. Das Kursziel hob er unter anderem an, nachdem er sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben hatte./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 17:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.