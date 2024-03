RBC hebt Ziel für Adidas auf 230 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller habe unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen die besten Voraussetzungen für Wachstum, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erstmals seit fünf Jahren dürfte der Konzern das Wachstum stärker beschleunigen als der größte Konkurrent Nike. Dies sei ein Wendepunkt./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 17:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.