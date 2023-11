Valero Energy-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Valero Energy liegt bei 29,2, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Eine Bewertung als "Gut" wird auch für den RSI25 vergeben, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für die Valero Energy bei 56 liegt, was auf eine neutrale Situation hindeutet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valero Energy bei 4,24 liegt und damit deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 32,46, was einen Abstand von 87 Prozent zum KGV von Valero Energy bedeutet, daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 8 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 1 Verkaufen-Empfehlung für Valero Energy ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Valero Energy liegt bei 160,78 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 28,38 Prozent hinweist. Daher wird auch die Analysten-Untersuchung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Valero Energy mit 13,99 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor um mehr als 35 Prozent darunter liegt. In der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 49,26 Prozent, wobei Valero Energy mit 35,27 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.