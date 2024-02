Valero Energy Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse von Valero Energy-Aktien zeigt interessante Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 126,7 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 137,15 USD liegt, was einer Abweichung von 8,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält Valero Energy eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 133,01 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Valero Energy basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI liegt bei 74,52 Punkten, was bedeutet, dass Valero Energy momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,42, was darauf hindeutet, dass Valero Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab vorwiegend positive Kommentare und Themen rund um Valero Energy in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Neutral" Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Valero Energy hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Valero Energy mit einer Rendite von 5,48 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Valero Energy mit 20,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.