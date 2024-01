Sotkamo Silver AB Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Sotkamo Silver eingestellt waren. Es gab vier überwiegend positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Sotkamo Silver daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel und beträgt für die Sotkamo Silver-Aktie der letzten 7 Tage 86. Dies weist darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI der letzten 7 Tage zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (53,97) jedoch weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sotkamo Silver.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sotkamo Silver beträgt aktuell 60, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 102 aufweisen. Somit ist Sotkamo Silver aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sotkamo Silver verläuft aktuell bei 0,05 EUR, was der Aktie eine "Gut"-Einstufung einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,0557 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +11,4 Prozent aufgebaut. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,06 EUR an und entspricht damit einer aktuellen Differenz von -7,17 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

