InfosysADR Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Infosys hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 58,69 Prozent entspricht. In der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt die mittlere jährliche Rendite 0 Prozent, wobei Infosys aktuell 58,69 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infosys liegt bei 34 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 0). Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Infosys eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Infosys liegt bei 45,77 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und bewertet die Aktie ebenfalls als "Neutral".

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Infosys derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1436,96 INR, während der Kurs der Aktie bei 1701,65 INR liegt, was einer Überperformance von +18,42 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt eine Abweichung von +6,38 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält das Infosys-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.