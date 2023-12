Host Hotels, Resorts-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Host Hotels & Resorts Inc liegt bei 14,83, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 23,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Host Hotels & Resorts Inc in den sozialen Medien berichtet. Unsere Auswertung zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" eingestuft werden kann. Darüber hinaus wurden 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Host Hotels & Resorts Inc festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Host Hotels & Resorts Inc bei 19,25 USD liegt, was +14,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt und daher kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Die Distanz zum GD200 beträgt +15,69 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass der RSI der Aktie auf eine positive Dynamik hinweist, die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist und auch die technische Analyse positive Signale zeigt.