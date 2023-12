Haben die ComputershareADR-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) für Computershare beträgt 56,19 und weist daher auf eine neutrale Situation hin, die weder überkauft noch verkauft ist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überbewertet noch unterbewertet ist. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, liegt der Wert bei 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde Computershare in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anlegerstimmung führt. Die Gesamtstimmung der Anleger wird daher als gut eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Computershare beträgt 2,67 Prozent, was 3,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und wird daher von der Redaktion schlecht bewertet. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt bei 6 Prozent.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für Computershare, basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung und der Dividendenrendite.