Ganz schlecht Inseego!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Inseego mit 0,22 USD derzeit -18,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -61,4 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inseego liegt bei 66,67 und der RSI25 bei 44,83, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Inseego in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,89 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um -0,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -72,74 Prozent im Branchenvergleich und eine noch größere Unterperformance von 82,32 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Was die Dividende betrifft, so bietet Inseego derzeit keine Dividendenrendite an, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem geringeren Ertrag von 11546,48 Prozentpunkten führt und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.