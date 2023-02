Freeport-McMoRan: Umsatz in Indonesien geringer!

Weitere Suchergebnisse zu "Freeport-McMoRan":

Freeport-McMoRan hat am Sonntag bekannt gegeben, dass der Umsatz im ersten Quartal aufgrund von Regenfällen und Erdrutschen in Indonesien geringer ausfallen wird, als erwartet. Dies hat den Betrieb in Grasberg gestört. Überschwemmungen und Trümmer haben Schäden an der Infrastruktur verursacht und zur Evakuierung der Mitarbeiter geführt. Freeport-McMoRan plant, den Betrieb bis Ende Februar wieder aufzunehmen und führt derzeit eine Schadensbewertung durch.

Produktion trotz diverser Schwierigkeiten in Peru!

In Peru, das weltweit zweitgrößter Kupferproduzent ist, konnten die größten Kupferminen trotz Straßensperren, Angriffen und Protesten, die das Andenland seit über zwei Monaten erschüttern, ihre Produktion aufrechterhalten. Eine Analyse der Stromverbrauchdaten zeigt, dass die Aktivitäten in den Minen weiterhin normal sind, obwohl eine Quelle nahe einer großen Mine sagte, dass das Risiko von Stopps zunimmt. Die Daten von COES, die Unternehmen aus dem peruanischen Energiesektor repräsentiert, zeigen, dass fast alle großen Minen normal oder nahezu normal Strom verbrauchen.

Das sind die letzten Analystenschätzungen!

Deutsche Bank Securities und Raymond James bewerten die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Deutsche Bank Securities bestätigt seine vorangegangene Einstufung und hält an der neutralen Meinung fest, während Raymond James den Zielpreis von 40 auf 48 USD anhebt. Scotiabank bestätigt ebenfalls die Einstufung und hält an der neutralen Meinung fest, korrigiert jedoch den Zielpreis von 43 auf 41 USD nach unten. Aktuell handelt die Freeport-McMoRan-Aktie bei rund 42,50 USD.