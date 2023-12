Bit Digital Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Bit Digital liegt bei 54,35 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 34,15 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz bei Bit Digital festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse betrachten wir die trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,2 USD liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 2,41 USD eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Bit Digital zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Dennoch wurde in den letzten Tagen weder stark über positive noch über negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.