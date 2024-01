BAE Systems Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird eine Bewertung vorgenommen. Der RSI der Bae-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 3, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bae-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Einschätzungen zu Bae überwiegend positiv sind. Auch in den Kommentaren der letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Basierend auf drei Handelssignalen in letzter Zeit ergibt sich ein Bild von 2 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Aktie führt.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Bae-Aktie sind alle 2 Einstufungen "Gut", was zu einem Durchschnittsrating von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bae-Aktie 1008,07 GBP beträgt, während der aktuelle Kurs bei 1153 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +14,38 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1077,63 GBP, was einer Distanz von +6,99 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie von Bae in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als "Gut" bewertet wird.