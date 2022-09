X-Sequentials DAX Index Trading für die 39 KW 2022



Sehr geehrte Leser/Innen,



In der letzten Handelswoche wurden nachfolgende Ergebnisse realisiert:

DAX-Index: +282 Punkte,

All Ordinaries Index: +227 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1182 Punkte,

30 Years US-Treasury Bonds Future: +512,9 Ticks/Punkte (davor: +315 Ticks/Punkte),

USD/CAD: +324 Pips,

Light Crude Oil (Erdöl): +752 Pips

Natural Gas (Erdgas): +101,7 Ticks/Punkte-

Vor zwei Wochen wurden +309 Pips im USD/JPY gewonnen.



DAX Index:

Der DAX Index konnte mit dem Hochpunkt vom 16.8.2022 eine

X-Sequentials Kurszielzone bei 14.390 Punkten bis 14.550 Punkten nicht erreichen. Dieses kommt nur in Abwärtstrends vor. In der letzten Ausgabe wurde daher ein Kursrückgang bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei 12190 Punkten bis 12030 Punkten prognostiziert. Der DAX Index notierte in der letzten Handelswoche bis 12.180,76 Punkten tiefer und schloss am Freitag, den 23.9.2022 bei 12.284,19 Punkten. Somit wurde die Kurszielzone erreicht und in der Regel ist nun ein weiterer Kursrückgang bis maximal 12.050 Punkten zu erwarten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 12.180,76 Punkten bis 12.781,56 Punkten. Sollte die untere Begrenzung der zuvor erwähnten Kurszielzone bei 12030 Punkten unterboten werden, dann ist ein weiterer Kursrückgang bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei 11.780 Punkten bis 11.595 Punkten zu erwarten. Sollte ab diesem Zeitpunkt keine Marktstärke vorliegen, dann befinden sich die Abwärtsziele bei 11.210 Punkten und maximal bei 9.920 Punkten. Mit dem letztwöchigen Handelssignal wurden +282 Punkte gewonnen.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart: Link: https://technical-trading-profits.com/wp-content/uploads/2022/09/DAX-Taeglich.png Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen ist soeben erschienen.



Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

