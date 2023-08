Wie wird der DAX Index in der nächsten Zeit verlaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/innen,

seit dem Allzeithoch vom 31.7.2023 bei 16528.97 Punkten korrigierte der DAX Index in der laufenden Handelswoche bis 15706.31 Punkten.

Mit diesem Tiefpunkt wurde eine X-Sequentials Kurszielzone in Abwärtsrichtung erreicht.

Der DAX Index kehrte anschließend bis 15983.78 Punkte in Aufwärtsrichtung um und schloss am Mittwoch, dem 9.8.2023 bei 15836.81 Punkten.

Der DAX Index wird in der nächsten Zeit höchstwahrscheinlich in Aufwärtsrichtung verlaufen.

Auf Tagesbasis wird nicht mehr nach einem Trendwechsel in Abwärtsrichtung Ausschau gehalten, da die jeweilige Zeitzielzone für einen Hochpunkt überschritten wurde.

Diese Zeitzielzone endete am 16.6.2023.

Es liegt aufgrund des Überschreitens des Hochs vom 18.11.2021 bei 16.290,19 Punkten ein X-Sequentials X2 Muster vor.

Dieses Muster impliziert eine Aufwärtsbewegung, die von vielen Korrekturen unterbrochen, aber in der Tendenz steigend ist.

Somit ist zu erwarten, dass der DAX Index zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Hoch ausbilden wird.

Dieses Hoch ist innerhalb des Kursbereichs vom 16.700 Punkten bis 16.800 Punkten zu erwarten. Die Zeitzielzone für einen Hochpunkt zwischen 16.700 Punkten bis 16.800 Punkten verläuft vom 22.82.023 bis zum 2.10.2023, wobei der Zeitpunkt auf den 7.9.2023 bis zum 14.9.2023 eingegrenzt werden kann.

Idealerweise befindet sich der DAX Index ab dem 22.8.2023 innerhalb einer Aufwärtsbewegung.

Widerstand befindet sich bei 16025 Punkten, 16150 Punkten und bei 16343 Punkten.

Diese DAX Index Analyse wird in der nächsten Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs fortgesetzt. Die neue Ausgabe erscheint am kommenden Wochenende.

DAX Index 1 Stunden X-Sequentials Chart:

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

PS:

