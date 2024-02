Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Milliardenwerte im Fokus

Rekord-Defizit! Der Boom der industriellen Nachfrage wird Investoren in den Silber-Markt stürmen lassen!

Das Silver Institute prognostiziert einen globalen Bedarf von 1,2 Milliarden Unzen Silber, ein historischer Höhepunkt! Mit der Automobil-, Photovoltaik-, und KI-Branche als Treiber steigt die Silbernachfrage exorbitant.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

trotz anfänglicher Hindernisse wie verspätete Zinssenkungen und Wirtschaftsschwäche in China offenbart sich, Stand heute, spätestens das zweite Halbjahr 2024 als Silberparadies.

Neue Rekorde im Bau von Solaranlagen und die zunehmende Verwendung von Silber in der Elektronikindustrie versprechen sprudelnde Gewinne für Investoren und Produzenten. Indien, ein Gigant im Schmuckmarkt, steht zudem vor einer Renaissance des Silberkonsums. Die Unterhaltungsindustrie und die aufstrebende KI-Sparte bieten zusätzliche Wachstumschancen.

Das Silver Institute warnt: Bereits zum vierten Mal in Folge zeichnet sich ein Defizit auf dem Silbermarkt ab. Unseren Informationen zufolge liegt es bereits bei etwa 238 Mio. Unzen Silber.

Verpassen Sie also nicht die Chance, auf diesen Zug aufzuspringen und investieren Sie jetzt am besten in Silberaktien wie Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N), für eine glänzende Zukunft! Endeavour Silver bereitet gerade sein MEGA-‚Terronera‘-Projekt für die Produktion vor und erreicht dabei einen Meilenstein nach dem andern.

‚Terronera‘-Bau geht zügig und entschlossen voran!

Der Bau von Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) nächster ‚Flaggschiff‘-Mine ‚Terronera‘ im mexikanischen Bundesstaat Jalisco schreitet in Siebenmeilenstiefeln voran. Nach über einem Jahrzehnt Entwicklungsarbeit und mehr als 105.000 Bohrmeter ist es jetzt das Ziel – die mit großer Spannung erwartete Aufnahme der Erstproduktion im 4. Quartal 2024 – beginnen zu lassen. Dass die Spannung darauf täglich steigt, ist bei einer laut Machbarkeitsstudie vom September 2021 geplanten Produktion von im Schnitt phänomenalen 4 Millionen Unzen Silber und 38.000 Unzen Gold pro Jahr über eine bisherige 10-jährige Lebensdauer der Mine eigentlich selbstredend.

In Einzelnen hat Endeavour Silver im 4. Quartal 2023 mit dem Beginn der Errichtung der Stahlkonstruktion für die Mahl- und Flotationsbereiche einen wichtigen Meilenstein für den ‚Terronera‘-Bau gelegt und zudem im vergangenen Jahr mehr als 2.200 m unterirdische Erschließung abgeschlossen.

Quelle: Endeavour Silver

Besondere Konzentration wurde hierbei auf die Abbaustrecken der Portale 1, 2 und 4 gelegt, um den Hauptbelüftungskreislauf und den Förderweg einzurichten und damit sozusagen die „Fast-Lane“ für eine baldige hochgradige Produktion zu legen. Weitere wichtige Voraussetzungen werden aktuell mit Hochdruckangegangen, unter anderem durch Vorbereitungen für die Fertigstellung der Portalstruktur im ersten Quartal dieses Jahres.

Quelle: Endeavour Silver

Fast schon Halbzeit!

Zum 31. Dezember 2023 lag der Gesamtfortschritt des Projekts bei fantastischen 43 %. Damit und trotz einer 3 %igen Reduzierung aufgrund der angepassten Gewichtung im Zusammenhang mit dem aktualisierten Szenario 2024, steuert ‚Terronera‘ als Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) nächstes ‚Power‘-Projekt schnurstracks und auf vollen Touren in Richtung Inbetriebnahme in Q4-2024 zu.

Dabei spielt auch das professionelle Team vor Ort eine entscheidende Rolle, die nicht zuletzt auch durch den Übergang von vertraglich gebundenen zu direkt angestellten Arbeitskräften untermauert wird und die Effizienz der Erschließung weiter steigern konnte – in insgesamt 172 Tagen bzw. in über 630.000 Arbeitsstunden ohne Unfälle mit Ausfallzeiten.

Auch Endeavour Silvers Ingenieurkunst hat selbstverständlich einen wichtigen Beitrag zu dem grandiosen Arbeitstempo beigetragen. So konnte Ende 2023 mit der Detailplanung für die Mühle und die Infrastruktur begonnen werden. Ebenso nahmen die Aushubplanung für die untere Plattform und die Detailplanung für die Lagereinrichtungen volle Fahrt auf, unter Verwendung frisch gewonnener, zusätzlicher geotechnischer Untersuchungsergebnisse.

Die nächsten dynamischen Schritte!

Im jetzt laufenden ersten Quartal 2024 nimmt Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) den sensationellen Schub aus dem vierten Quartal 2023 mit, um sich bei den Bauarbeiten an der Oberfläche auf den Abschluss der Betonarbeiten zu fokussieren. Damit nämlich schafft der kraftvolle kanadische Silbermarkt-Durchstarter optimale Grundlagen zur Errichtung der Stahlkonstruktion, der mechanischen Installationen und der ersten Elektroarbeiten für wichtige Produktionsbereiche.

Zu Beginn des zweiten Quartals 2024 steht der Abschluss der Aushubarbeiten für die untere Plattform an, zu der unter anderem die LNG- und Stromerzeugungsbereiche sowie die Konzentrat- und Abraumfiltrationsbereiche gehören. Im selben Zeitraum bis hinein ins dritte Quartal des laufenden Jahres, sind Arbeiten in allen Mühlen- und Infrastrukturbereichen geplant. Den Abschluss bilden die mechanische Fertigstellung und Inbetriebnahme im vierten Quartal.

Erstes Erz bereits in Q2-2024!

Derweil setzt Endeavour Silver die Erschließungen in den Abbaustrecken Portal 1, 2 und 4 fort, wobei mit den ersten Erzen voraussichtlich schon im zweiten Quartal 2024 gerechnet werden kann. Für das dritte Quartal ist außerdem der erste Langlochabbau vorgesehen, ebenso wie ein ‚Cut-and-Fill‘-Abbau, wobei das Erz für die Mühlenerweiterung auf Halde gelegt wird. Die Erschließungsaktivitäten beim hochgradigen Erzgang ‚La Luz‘ fallen ebenso in das dritte Quartal 2024, während mit dem Bau des Portals und dem Vorstoß zum Erzzugang in Q4 gerechnet wird.

Insgesamt wird Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) die in 2023 permanent gesteigerte Erschließungseffizienz von ‚Terronera‘, Mexikos nächste Mega-Silbermine, als Antrieb nutzen, um der Aufnahme der Erstproduktion in Q4-2024 zusätzlichen Push zu verleihen.

Finanziell perfekt positioniert!

Auch wenn Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) das anfängliche Projektbudget aufgrund eines stärkeren mexikanischen Pesos ebenso wie mit Blick auf einen anhaltend hohen Inflationsdruck und einer verknappten Verfügbarkeit von wichtigen Materialien wie Stahl, Rohrleitungen und Elektrozubehör, nun um 41 Mio. USD, und damit um 18 % erhöhen musste, steht der dynamische kanadische Silbermarkt-Player finanziell gut dar.

Das nicht zuletzt auch deshalb, weil Endeavour Silver günstige Preise für einen Großteil der Minen- und Anlagenausrüstung durch frühzeitige Käufe sichern und damit den ungünstigen Marktentwicklungen durch sein vorausschauendes Handeln zumindest ein Stück weit trotzen konnte.

Bis zum 31. Dezember 2023 wurden etwa 120,1 Mio. USD in direkte Projektausgaben investiert, wobei sich die Projektverpflichtungen auf insgesamt 171,2 Mio. USD – das sind 63 % des aktualisierten Budgets - belaufen.

Quelle: Endeavour Silver

Mit der ersten Inanspruchnahme des Projektkredits in Höhe von 120 Millionen USD rechnet das Unternehmen im laufenden Quartal.

https://www.youtube.com/watch?v=cM_qUgbEF0A

Fazit: Die nächste produzierende Silbermine steht in den Startlöchern!

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) seine erreichten Erfolgsmeilensteine sind nicht nur eine Bestätigung der unwiderstehlichen Wachstumsdynamik, sondern sind gleichzeitig auch Wegweiser für die weiteren wichtigen Schritte hin zur Produktionsaufnahme im 4. Quartal dieses Jahres!

Im letzten Quartal des Vorjahres hat das Unternehmen bei der Entwicklung von ‚Terronera‘ als Mexikos nächste produzierende Silbermine praktisch mit jedem Tag noch stärkeren Schub entwickelt. Genau diese Power wird mit auf die letzten Etappen hin zu ‚Terroneras‘-Produktionsaufnahme genommen. Das erfahrene und routinierte Team richtet seinen Fokus dabei klar auf Einhaltung der Produktion zum 4. Quartal 2024.

Mit dem Projektkredit im Volumen von 120 Mio. USD ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um mit ‚Terronera‘ zukünftig erhebliche wirtschaftliche Vorteile für die Region zu schaffen – natürlich mit Fokus auf eine nachhaltige und verantwortungsvolle wirtschaftliche Entwicklung.

Im Sinne maximaler Transparenz wurde unter www.terronera.com eine spezielle Projektwebseite eingerichtet. Als virtuelle Drehscheibe für die lokale Gemeinde, die wichtigsten Interessengruppen und sowie andere interessierte Parteien, informiert sie über die laufenden Fortschritte des ‚Terronera‘-Projekts, ebenso wie über das Engagement für den Umweltschutz. Darüber hinaus sollen alle Interessensgruppen dazu ermutigt werden, aktiv Anteil an diesem außergewöhnlich gutem Projekt zu haben.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Endeavour Silver, Vizsla Silver, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Endeavour Silver, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 25. Februar 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

