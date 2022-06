RWE: Hält die wichtige Unterstützung?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Auch der Energiekonzern RWE (WKN: 703712 ISIN: DE000703712) musste in den letzten Handelswochen deutlich Federn lassen! Notierte die Aktie am 20.05.22 im Hoch noch bei knapp 44 Euro, werden aktuell nur noch rund 37 Euro pro Anteilsschein ausgerufen.



Aus Sicht der Charttechnik ist der Kurs jetzt an der wichtigen 200-Tage Linie (blau im Chart unten eingezeichnet) angelangt. Diese konnte bereits gestern zum Handelsschluß verteidigt werden. Sehr spekulative Trader könnten hier eine Longposition wagen und auf eine Gegenbewegung setzen. Diese würden wir aber sehr eng knapp unterhalb des gestrigen Tiefs im Bereich um 36,35 Euro absichern. Aktuell notiert RWE bei 37,18 Euro.



RWE Tageschart





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.