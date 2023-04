Patt im DAX – US-Automarkt springt wieder an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es herrscht ein Patt im Deutschen Aktienindex: Die Widerstände nach oben sind für die aktuell niedrigen Umsätze noch zu stark, während die Mehrheit der Anleger in der derzeitigen Nachrichtenlage keinen Anlass sieht, sich von ihren Positionen zu trennen. Die Situation im Finanzsektor hat sich beruhigt, auch wenn im Hintergrund vor allem Sorgen über den Immobilienmarkt latent vorhanden sind. Und an der Wall Street hat der steigende Ölpreis nach der OPEC-Förderkürzung keine größeren Spuren hinterlassen, so dass vieles für eine ziemlich ruhige Karwoche an der Börse spricht.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Deutlich mehr Bewegung kommt seit einigen Tagen wieder in den Goldpreis. Das Edelmetall als sicherer Hafen in der Geldanlage ist mit den Turbulenzen im Bankensektor volatiler geworden. Nach der Notübernahme der Credit Suisse sprang der Preis zunächst über die 2.000-Dollar-Marke, kam dann aber wieder zurück, als sich die Situation beruhigte. Aber die Goldbullen geben nicht auf und wagen jetzt den nächsten Versuch. Wer derzeit in dieser Anlageklasse unterwegs ist, hat wenig falsch gemacht. Seit Jahresbeginn legte Gold bereits knapp neun Prozent zu und liegt damit nur leicht unter der Performance des DAX.

Gut in das Jahr 2023 scheinen die Autohersteller gestartet zu sein. Die ersten Zahlen zum US-Markt zeigen ein deutliches Umsatzplus für deutsche und amerikanische Hersteller. Gerade im höheren Preissegment der Hersteller BMW und Audi ist ein deutlicher Anstieg in den Verkaufszahlen zu erkennen. Der größte Gewinner ist allerding der Platzhirsch im US-Automarkt. Beinahe 20 Prozent mehr Umsatz kann General Motors für den Heimatmarkt verbuchen. Die Zahlen sind auch ein deutliches Signal, dass trotz der Inflationssorgen der Konsum nicht nachlässt. Ob auf dem deutschen Automobilmarkt eine ähnlich unbeschwerte Beziehung zwischen Inflation und Autoabsatz besteht, bleibt abzuwarten, bis die heimischen Autobauer ihre Bücher zum abgelaufenen Quartal öffnen.