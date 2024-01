Nvidia: Spektakulär!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia hat auch am Dienstag an den Märkten erneut gewonnen. Die Aktie schob sich gleich um 3,7 % aufwärts. Das Spektakuläre: Damit hat Nvidia ein neues Allzeithoch erreicht. Zudem kann der Titel sich nun direkt an der runden Marke von 500 Euro abarbeiten. Es fehlen weniger als 6 Euro, also weniger als 1,5 %. Es kommt nun zur Entscheidung an dieser Marke.

KI-Boom hält an

Hintergrund der Kursgewinne ist und bleibt natürlich der KI-Boom. “Natürlich” meint, dass die Amerikaner hier in besonderer Weise verdienen. Sie haben in den vergangenen Quartalen die Schätzungen von Analysten jeweils deutlich überwunden. Damit ist und bleibt die Aktie im klaren Aufwärtstrend. Die jüngste Kursschätzung des Marktes liegt lt. Marketscreener bei einem Gewinn in Höhe von weiteren 26 %. Damit wären Kurse von ca. 600 Euro denkbar, so die jüngste Rechnung. Durch den Dienstag reduziert sich das zusätzliche Potenzial etwas.

