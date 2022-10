Hellofresh weiter im fallenden Trend!

Hellofresh Short: 82 Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 05.10.2022, 08:30 Uhr

Hellofresh ist vor einer Woche aus dem DAX genommen worden. Damit ist der Titel tendenziell aus dem Fokus vieler Marktteilnehmer gerückt. Weiters erweist sich das Geschäftsmodell fragiler als erwünscht, nachdem einige Kunden nach der ersten Probe vom Kochboxenlieferant wieder Abstand nehmen.

Seit Montag letzter Woche ist die Aktie von Hellofresh nicht mehr im DAX. Der Kochboxenversender rückt damit ein Stück aus dem Fokus vieler Marktteilnehmer. Auch der steigende Zinstrend bereitet speziell Wachstumsunternehmen einen überproportionalen Wertverlust. Bei diesen Unternehmen hängt der Wert generell stark von den erwarteten Erträgen ab. Höhere Anleiherenditen und damit Kapitalmarktzinsen führen daher in den Modellen der Analysten automatisch zu einer rechnerisch niedrigeren Bewertung. Weiters greifen Investoren in Zeiten großer Unsicherheit am Aktienmarkt vor allem zu den ganz großen, gut aufgestellten Unternehmen. Das Geschäftsmodell, Kochboxen im Abo zu verkaufen, gilt mindestens als schwierig. Die Kunden sind schnell genervt von den aufwendig zu kochenden Gerichten. Die Quote der Kündiger schwebt deswegen wie eine Bedrohung über dem Geschäftsmodell.

Zum Chart

Der CEO von Hellofresh musste seine Ziele für das laufende Jahr eindampfen. Im übergeordneten Bild konnte die Magic Number von 100 Euro mehrmals getestet, aber nie überschritten werden. Ende November 2021 begann der Abstieg des Kurses ausgehend vom All Time High bei 97,50 Euro auf das partielle Tief bei 20,70 Euro am 30. September 2022. In der Spitze misst dieser Abschwung 79 Prozent. Die vergangenen zwei Tage waren von einer Kurserholung geprägt, die sich aber als Bärenmarktrally herausstellen könnte. Der Abwärtstrend ist weiter intakt. Aktuell befindet sich der Kurs zwischen dem Widerstand bei 27,02 Euro und der Unterstützung bei 20,70 Euro. Im Falle eines nachhaltigen Durchbruchs könnte sich der Kurs auch beim Support in Höhe von 16,33 Euro einpendeln. Bis in das Jahr 2024 ist beim Gewinn pro Aktie ein Zuwachs von 116 Prozent geplant. Kann dieser Plan umgesetzt werden, ergäbe dies ein erwartetes KGV 2024 von aktuell 10,41. Die Marktteilnehmer rechnen damit, dass sich das Gewinnwachstum in zwei Jahren abflacht.

HelloFresh SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 27,02 // 33,56 Euro Unterstützungen: 20,70 // 16,33 Euro

Fazit

Hellofresh ist vor einer Woche aus dem DAX genommen worden. Damit ist der Titel tendenziell aus dem Fokus vieler Marktteilnehmer gerückt. Weiters erweist sich das Geschäftsmodell fragiler als erwünscht, nachdem einige Kunden nach der ersten Probe vom Kochboxenlieferant wieder Abstand nehmen.

Mit einem Open End Turbo Short (WKN VV0J0G) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Hellofresh-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 2,77 profitieren und das Ziel bei 16,33 Euro ins Auge fassen (1,55 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 33 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 28,01 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,38 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: VV0J0G

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,80 - 0,85 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 31,65 Euro

Basiswert: Hellofresh SE KO-Schwelle: 31,65 Euro

akt. Kurs Basiswert: 23,79 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,55 Euro Hebel: 2,77

Kurschance: + 82 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.