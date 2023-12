Goodbye 2023!

Trotz eines massiven Schlussspurts seit Ende Oktober reichte es für den DAX mit einem Jahresgewinn (Stand: 19.12.23) von +17,7% nur für den vierten Platz. Wäre es in unserem Vergleich nur um die beiden letzten Monate gegangen, hätte der DAX sogar den zweiten Platz erreicht. Man darf also spekulieren, was ausgerechnet den deutschen Leitindex zuletzt derart nach oben getrieben hat. Da die Marktteilnehmer nach vorne blicken, müssen es also mögliche Ereignisse in der Zukunft sein, die hier bereits ihre Schatten vorauswerfen. Hoffnungen auf eine Zinswende beflügeln weltweit, sind also kein Thema, von dem der DAX zusätzlich profitieren dürfte. Die deutsche Wirtschaftslage ist desolat und die Aussichten trüben sich weiter ein. Ein Hochsteuerland, in dem zusätzliche Steuererhöhungen durchgesetzt und weitere Belastungen von Wirtschaft und Bürgern aggressiv gefordert werden, ist so ziemlich genau das Gegenteil von attraktiv. Weitere Verteilungskämpfe sind entbrannt – heute die Bauern und Lokführer, morgen die Genderforscher?! Auch die vielgerühmte deutsche Tarifpartnerschaft, die dem Land über Jahrzehnte rekordtiefe Streiktage beschert hatte, zerbröselt. Von der breiten Bevölkerung zunehmend entfremdet hat sich vor allem eine Regierung, bei der selbst das vom Steuerzahler finanzierte Edelstyling den Charakter als kleine Raupe Nimmersatt nicht länger kaschieren kann. Möglicherweise werden am deutschen Markt im Moment schon Wetten auf einen baldigen Zerfall der Berliner Koalition platziert. Die höchstrichterliche Rüge einer nur noch abenteuerlich zu nennenden Haushaltspolitik könnte rückblickend den Anfang vom Ende der Ampel markiert haben.