Fwd: DAX Index X-Sequentials Trading/Day-Trading Update für 13.4.2023

Guten Abend, der DAX Index schloss am Mittwoch, dem 12.4.2023 bei 15703.59 Punkten. Das Tageshoch lag bei 15827.28 Punkten.

Es besteht gemäß der letzten X-Sequentials Chartanalyse seit 15660 Punkten eine Long-Position. Der Stopp befindet sich bei 15498 Punkten. Das Kursziel liegt bei 15940 Punkten. Aufgrund des heutigen Kursrückgangs von 15827.28 Punkten bis 15671.41 Punkten, wird der Stopp nun auf 15661 Punkte gesetzt.

Unabhängig davon, ob die Long-Position ausgestoppt wird oder nicht, ist technisch ein Kursanstieg bis 15938 Punkten bis 16038 Punkten zu erwarten.

Als Zeitziel für das Erreichen dieser Aufwärtszielzone wurde zu Wochenbeginn der Zeitraum vom 12.4.23 bis 18.4.2023 genannt. In der Regel wird eine derartige Kurszielzone am Mittel erreicht, was ungefähr auf den kommenden Freitag fallen würde.

Für den Kursanstieg bis 15938 Punkten bis 16038 Punkten ist es notwendig, dass der DAX Index oberhalb, der in der Kursgrafik zu sehenden, unteren blauen Trendlinie notiert, die heute bei 15750 Punkten und morgen bei 15775 Punkten verläuft.

Unterstützung befindet sich bei 15630 Punkten.

DAX Index 4 h X-Sequentials Chart: Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage,

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading