Ethisch oder nicht?!

Der DAX tut sich weiter schwer. Zwar geht das tendenziell anregungsarme Sommerloch langsam zu Ende, aber bevor das saisonal tendenziell positive Winterhalbjahr anschließt, muss erst einmal der September halbwegs unbeschadet überwunden werden. Im Chart sehen wir ein geradezu lehrbuchmäßiges Abprallen des Index an jener Aufwärtstrendlinie, die wir bereits in der Vorwoche thematisiert haben. Dies ist ein Indiz dafür, dass diese Linie am Markt auch allgemein Beachtung fand. Dennoch befindet sich der DAX weiter in der Schiebezone zwischen ca. 15.500 und 16.500 Punkten, die sich in der Rückschau durchaus als Top-Formation („broadening top“) erweisen könnte. Einer der langedienten Investmentstrategen traut dem Braten ebenfalls nicht mehr. Der frühere DWS-Chef und heutige Fondsmanager Klaus Kaldemorgen sieht die Wahrscheinlichkeit für eine deutliche Korrektur an den Aktienmärkten bei mehr als 50%. Die Größenordnung einer solchen Korrektur prognostiziert er laut Handelsblatt mit ca. -10%, wobei er die Kurse am Jahresende dann wieder höher sieht. Ein herbstlicher Kursrutsch wäre demnach eine gute Einstiegsgelegenheit. Auch Nouriel Roubini erwartet in der zweiten Jahreshälfte eine Korrektur von rund -10%, was für seine Verhältnisse allerdings fast schon eine optimistische Prognose ist. Roubini machte in der Vergangenheit oft durch spektakuläre Crash-Prognosen auf sich aufmerksam.

Wenn prominente Marktteilnehmer fast zeitgleich eine Kursbewegung in ähnlicher Höhe erwarten, sollte dieser Fall unwahrscheinlicher werden. Zu viele Marktteilnehmer stellen sich ja bereits auf die Prognose ein, sobald sie auftaucht und als plausibel angesehen wird. Es würde uns also nicht wundern, falls eine Korrektur deutlich stärker ausfällt, bevor es wieder nach oben gehen kann. Die Alternative, die uns dagegen schlechter begründbar erscheint, ist ein Ausbleiben der Korrektur. Sollten die Notenbanken schon jetzt langsam von der Zinsbremse steigen, wäre das allerdings denkbar. Unter ernsthaften Handlungsdruck kämen die Zentralbanker aber wohl erst nach einem herben Rückschlag am Aktienmarkt.