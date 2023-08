DAX steht vor der Entscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex könnte in dieser Woche vor der Entscheidung stehen, ob die Rally in den vergangenen Wochen nur eine Pause eingelegt hat und die zweite Jahreshälfte durchaus gut für neue Rekorde ist oder aber der Bullenmarkt seit vergangenem Oktober mit dem Hoch über 16.500 Punkten sein Ende gefunden hat. Am Freitag wackelte bereits das Tief aus dem Juli bei knapp über 15.450 Zählern, ein erneuter Test dieses Niveaus in den kommenden Stunden und Tagen ist wahrscheinlich.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Am Donnerstag beginnt das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den USA. Die größte Frage dürfte sein, ob die jüngste Rekordinflation rund um den Globus in vielen Ländern von der Geldpolitik als beendet erklärt wird. In den USA zumindest liegen die Teuerungsraten wieder auf einem Niveau in der Nähe des Ziels der Notenbanken, während Europa zwar noch hinterherhinkt, aber auch die Zinsen nicht so stark angezogen hat. Anleger erhoffen sich deshalb auch einen geldpolitischen Ausblick für die kommenden Monate, da die hohen Zinsen in einigen Bereichen der Wirtschaft bereits zu einem deutlichen Belastungsfaktor geworden sind.

Aber auch auf der anderen Seite des Planeten sollten Investoren derzeit genauer hinschauen. In China braut sich ein Sturm in der Wirtschaft zusammen. Die anhaltenden Turbulenzen im Immobiliensektor könnten mehr und mehr zu einem größeren Problem in der Finanzbranche werden. Zwar versucht die chinesische Zentralbank dies mit Zinssenkungen zu unterbinden, doch es bleibt ein großes Risiko auch für die globalen Aktienmärkte.