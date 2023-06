DAX schaltet wieder in den Rally-Modus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex hat angetrieben von der Wall Street vor den beiden Notenbanksitzungen wieder in den Rally-Modus geschaltet und nimmt damit Anlauf auf ein neues Allzeithoch. Heute Nachmittag muss der Markt noch die Hürde der um 14:30 Uhr veröffentlichten US-Verbraucherpreise nehmen und dann ist er startklar für die geldpolitischen Weichenstellungen der kommenden Monate.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Vor allem der US-Notenbank Fed ist zuzutrauen, dass sie der laufenden Party an der Börse die Musik abdrehen will, um in Zeiten einer immer noch hohen Inflation keine Übertreibungen am Aktienmarkt zuzulassen. Der „Fear and Greed“-Index des Nachrichtensenders CNN steht mittlerweile auf „Extremer Gier“ bei 78 von möglichen 100 Punkten. Die Luft am Aktienmarkt könnte also sehr viel dünner sein als es die derzeitige Stimmung vermuten lässt.

Ein weiter Anhaltspunkt dafür, dass die Party bald vorbei sein könnte, zeigt sich im Investitionsgrad der großen Investoren. US-Fondsmanager haben ihre Investitionen in den vergangenen Wochen deutlich hochgefahren. Die Quote ist von 54 auf 90 Prozent gestiegen. Die Profis sind also fast vollständig investiert, was unweigerlich die Frage aufwirft, wer noch kaufen kann und wird. Die Investitionsquoten sind aktuell so hoch wie zuletzt beim Beginn des Ukraine-Krieges.

Einen Run hat derzeit auch die Tesla Aktie. Die Anteilsscheine des Elektroautobauers befinden sich in einer 11-tägigen Gewinnserie. Der Blick auf den Jahreschart ist noch beeindruckender und zeigt ein Plus von 130 Prozent seit Januar. Der Kurs nähert sich damit rasant den Höchstkursen, dennoch ist Vorsicht geboten. Denn vor einem Jahr war die wirtschaftliche Ausgangslage des Unternehmens deutlich besser. Dieses Jahr musste Tesla bereits mehrfach die Preise für seine Autos deutlich senken, um am Markt attraktiv zu bleiben. Eine Geschäftspraxis, die an der Börse nur selten mit steigenden Kursen honoriert wird.