DAX bleibt angeschlagen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Zinsentwicklung bestimmt nach wie vor den Takt an den Börsen. Mit der Beruhigung am Anleihenmarkt zu Beginn der Woche haben sich die Aktienmärkte erholt. Der DAX hat einen mächtigen Zwischenspurt von rund 700 Punkten bis zur Wochenmitte hingelegt und pausiert, seitdem die Renditen wieder zulegen. Die Unsicherheit bleibt daher bestehen, auch wenn der VDAX-New, der die Schwankungsbreite des DAX misst, wieder gefallen ist und knapp unter der 30-Prozentmarke notiert. Dennoch im historischen Vergleich ein noch immer hohes Niveau. Darüber hinaus hatte die gerade begonnene US-Quartalssaison einen großen Einfluss auf die Börsenentwicklung. Die Ergebnisse der meisten Unternehmen fielen bisher positiv aus und übertrafen die Umsatz- und Gewinnschätzungen der Analysten.

Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen:





Volkswagen Vz.





An der Börse Stuttgart wurden zuletzt bei den Inlandsaktien die Titel VW und Vonovia rege gehandelt. Mehr als 800 Preisfeststellungen konnte VW auf sich vereinen und war damit Spitzenreiter bei den Inlandsaktien. VW will seine Software-Geschäfte in China ausbauen und plant ein Gemeinschaftsunternehmen mit Horizon Robotics zu gründen. Mit Hilfe des chinesischen Spezialisten für künstliche Intelligenz will VW seine Softwarelücke in China vor allem beim autonomen Fahren schließen. In der abgelaufenen Woche stieg die VW-Aktie um rund 2%.

Zur VW-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Vonovia





Vonovia ist in der Vorwoche mit knapp 10 Prozent deutlich gestiegen und hat damit eine Kurserholung eingeleitet. Seit einem Jahr befindet sich der Titel allerdings in einem kräftigen Abwärtstrend und hat knapp 60 Prozent an Wert verloren. Deutschlands größter Immobilienkonzern leidet besonders unter den Energiepreisen, die in den vergangenen Wochen und Monaten sehr deutlich gestiegen sind. Den Mietern soll im Zusammenhang mit hohen Energiekosten aber nicht gekündigt werden.

Zur Vonovia-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.