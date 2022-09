DAX-Neusortierung: Heute fällt die Entscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute wird die Deutsche Börse die Zusammensetzung im DAX überprüfen. Die Ausgangslage ist vergleichsweise spannend, denn gleich mehrere potenzielle Kandidaten für die erste Börsenliga sind gleich stark. Allerdings droht nur ein Wert den Leitindex zu verlassen.

Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hatte lange Zeit die besten Chancen für einen Aufstieg in den DAX. Inzwischen hat der Kurs aber - ausgehend vom Ende Juni markierten Hoch - rund 30 Prozent verloren. Wichtig für die Entscheidung über einen möglichen Indexwechsel ist der Börsenwert, also der Anteil der frei handelbaren Aktien einzelner Unternehmen. Berücksichtigt wird dabei der volumengewichtete Durchschnittskurs der letzten 20 Handelstage im August. Rheinmetall hat daher kaum noch Chancen, während sich Siemens Energy und das langjährige DAX-Mitglied Commerzbank ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Delivery Hero kann hingegen nicht in die erste Börsenliga zurückkommen, denn der Lieferdienst erfüllt das im Vorjahr eingeführte Profitabilitätskriterium nicht.

Eine gute Platzierung nützt den beiden möglichen Aufstiegskandidaten aber nichts, wenn es keinen Absteiger aus dem DAX gibt. Gefährdet ist derzeit nur HelloFresh. Seit Mitte August büßten die Papiere des Kochboxenlieferanten gut 20 Prozent ein und stehen auf dem tiefsten Niveau seit Mitte März 2020. Es wird also spannend: Am heutigen Montag, den 5. September werden die Ergebnisse der Überprüfung nach Handelsschluss verkündet. Umgesetzt werden die möglichen Änderungen dann am 19. September.

Finanztrends Video zu DAX



