DAX – die Luft wird dünn

Die Aktienmärkte feiern die amerikanischen Inflationsdaten nur kurz. Während die sogenannte Headline-Inflation, also die Gesamtrate, auf 5 Prozent fiel und damit die Erwartung übertraf, bleibt die Kerninflation hoch. Die Rate stieg im Jahresvergleich sogar um 0,1 Prozentpunkt auf 5,6 Prozent im März. Der große Ausbruch blieb beim DAX aus. Der Index konnte ein neues Jahreshoch 15.827 Punkte, fiel dann im weiteren Handel um rund 150 Punkte zurück. Im nachbörslichen Handel zog der Kurs dann an.

Der Fokus richtet sich nun auf die Quartalssaison, die am Freitag mit den großen Banken beginnt. Nach zwölf Prozent Kursgewinn in diesem Jahr scheinen die Aussichten für den DAX mäßig zu sein. In den USA droht in diesem Quartal ein Rückgang der Gewinne. Häufig wird dies von fallenden Aktienkursen begleitet. Zusätzlich tritt der Markt ab Ende April in eine saisonal schwierige Phase ein.

Wer mutig ist, setzt mit einem Short-Trade darauf, dass der DAX um 15.700 Punkte ein Doppeltop ausbildet. Bei IG lässt sich der DAX rund um die Uhr handeln und mit Turbozertifikaten shorten. Ein Turbo-Short mit Hebel 18 lässt Luft bis zum K.O bei 16546.266 Punkten.