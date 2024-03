DAX - Läuft in die nächste saisonale Top-Phase hinein

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die saisonale Betrachtung ist lediglich eine Statistik, die für die Vergangenheit ausgewertet wird. Die anstehenden Wochen zeugen hier aber von einer sehr starken Phase, in der der DAX in 45 der letzten 64 Jahren positiv performen konnte. In den letzten 10 Jahren gab es sogar nur Pluszeichen. Allerdings sind solche Statistiken nicht losgelöst von den anderen charttechnischen Faktoren zu betrachten. Daher wäre es fatal, diese losgelöst von den anderen „Werkzeugen“ anzuwenden. Die Lage beim DAX stellt sich gleichwohl hoffnungsfroh dar. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt und die Divergenzen bei den Indikatoren sind offenbar abgebaut. Verkaufssignale konnten verhindert werden. Somit könnte es in den kommenden Tagen tatsächlich weiter nach oben gehen. Eine Korrektur wird früher oder später, auch im Sinne eines intakten Trends, aber nicht zu verhindern sein.

Quelle Charts: ProRealTime.com

