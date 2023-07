DAX Index X-Sequentials Trading KW31 2023

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

der DAX Index bildete am 16.6.2024 bei 16.427,42 Punkten einen Hochpunkt innerhalb einer

X-Sequentials 7XZ Kurszielzone aus.

Dieser Hochpunkt trat innerhalb einer Zeitzielzone auf, sodass zunächst ein finaler Hochpunkt angenommen wurde.

Für einen Trendwechsel in Abwärtsrichtung hätte sich der DAX Index im Anschluss unterhalb der Marke von 15.760 Punkten etablieren müssen.

Der DAX Index fand jedoch zunächst bei 15.713,70 Punkten und anschließend bei 15.456,16 Punkten Unterstützung, um jeweils bis zur laufenden X-Sequentials Abwärtstrendmarke anzusteigen.

In der letzten Handelswoche hielt ich es daher für ratsam, den DAX Index in Ausbruchsrichtung zu handeln.

Der DAX Index brach in der letzten Handelswoche in Ausbruchsrichtung aus.

Das Wochenhoch lag bei 16.490,13 Punkten.

Der Schlusskurs am Freitag, dem 28.7.2023 lag bei 16.469,75 Punkten.

Mit dem zugehörigen Handelssignal wurden +188 Punkte gewonnen (der Ausstieg wurde im Wochenverlauf auf 16.400 Punkte gesetzt).

Der Dax Index erreichte somit neue Höchststände und es wird daher nicht mehr nach einem Trendwechsel in Abwärtsrichtung Ausschau gehalten, da das Zeitziel überschritten wurde.

Es ist nun eine Aufwärtsbewegung bis 16.700 Punkten bis 16.800 Punkten zu erwarten.

Der Aufwärtstrend ist so lange intakt, solange der DAX Index oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 15.938 Punkten notiert.

Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 16.211,43 Punkten bis 15.995,45 Punkten.

Für neue Handelsmarken muss der Beginn der nächsten Handelswoche abgewartet werden.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Um Updates für das DAX Index X-Sequentials Trading zu erhalten, tragen Sie sich bitte für den kostenlosen Newsletter bei Technical-Trading-Profits.com ein (dieses unabhängig davon, ob Sie diese E-Mail erhalten haben!)

Link:

Zum kostenlosen Newsletter!

In der letzten Handelswoche haben die Leser/Innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen in nachfolgenden Märkten gewonnen:

DAX40 Index: +188 Punkte,

Dow Jones Industrial Index (DJI): +189 Punkte.

In der vorletzten Handelswoche wurden im DJI +298 Punkte und im EUR/USD +413 Pips gewonnen.

Zur Produktbeschreibung: Zum X-Sequentials Trading Börsenbrief

Zum Kauf eines 1 Monats Abonnements des X-Sequentials Trading Börsenbriefs: Zu den Zahlungslinks

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (beste) Börsenbrief für Ihr Trading