DAX Index X-Sequentials Trading/Daytrading 22.6.2023

Sehr geehrte Leser/Innen,

der DAX Index eröffnete am Mittwoch, dem 21.6.20223 bei 16082.75 Punkten. Das Tageshoch lag bei 16145.29 Punkten. Das Tagestief lag bei 16002.27 Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 16023.14 Punkten.

Zwar kehrte der DAX Index am Dienstag der laufenden innerhalb der X-Sequentials Kurszielzone bei 16093 Punkten bis 16055 Punkten in Aufwärtsrichtung um, fand jedoch mit 16184.30 Punkten Widerstand innerhalb des Kursbereichs bei 16081 Punkten bis 16223 Punkten und tendierte anschließend in Abwärtsrichtung.

Im weiteren Verlauf wurde der Stoppkurs bei 16055 Punkten unterboten, sodass die Handelssignale mittlerweile ungültig sind.

Es ist daher die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis zur nächsten X-Sequentials Kurszielzone bei 15916 Punkten bis 15879 Punkten zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 16125 Punkten.

Es wird weiterhin ein Kursanstieg oberhalb des letzten Hochs bei 16427.42 Punkten bis 16527 Punkten bis 16625 Punkten erwartet.

Steigende Kurse können mittlerweile nur noch eintreten, wenn die Kurse permanent oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 16212 Punkten notieren.

Es gelten nachfolgende, neue Handelssignale:

1)

Long bei 16159 Punkten.

Stopp bei 16054 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

2)

Long bei 16276 Punkten.

Stopp bei 16229 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

Die obigen Handelssignale sind permanent gültig.

Dieses bedeutet nach einem Ausstoppen, gilt dieselbe Handelsmarke noch einmal.

Es werden jeweils zwei Versuche anberaumt.

Sollten die Long-Einstiege letzten Endes fehlschlagen, muss von einem Trendwechsel mit Kursziel 15660 Punkten ausgegangen werden.

Die Abonnenten/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen realisierten in dieser Handelswoche nachfolgende Ergebnisse:

DAX Index: +155 Punkte,

Dow Jones Index: +359 Punkte,

All Ordinaries Index: +155 Punkte.

Demgegenüber steht ein Verlust im FTSE 100 Index (UK100) von 92,6 Punkten.

