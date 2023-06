Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Trading/Daytrading 20.6.2023

der DAX Index eröffnete am Montag, dem 19.6.2023 mit einer Kurslücke bei 16272.21 Punkten. Das Tageshoch lag bei 16302.29 Punkten. Das Tagestief lag bei 16189.57 Punkten. Der DAX Index schloss bei 16201.19 Punkten.

Der DAX Index unterbot im Tagesverlauf im 1 Stunden Zeitfenster die

X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 16303 Punkten und befindet sich im Unterstützungsbereich bei 16223 Punkten bis 16081 Punkten (eigentliche Unterstützung befindet sich bei 16135 Punkten).

Eine X-Sequentials Abwärtszielzone indiziert einen Kursrückgang bis in den Kursbereich von 16093 Punkten bis 16055 Punkten.

Unterstützung zuvor befindet sich bei 16135 Punkten.

Es wird ein Kursanstieg bis 16527 Punkten bis 16625 Punkten erwartet und es gelten ab Dienstag, dem 20.6.2023 nachfolgende Handelssignale, wobei diese Handelssignale permanent gültig sind. Es werden jeweils zwei Versuche anberaumt:

1)

Long bei 16306 Punkten.

Stopp bei 16216 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

2)

Long bei 16373 Punkten.

Stopp bei 16312 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

3)

Long bei 16224 Punkten.

Stopp bei 16080 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

Bedingung für den erwarteten Kursanstieg ist, dass der DAX Index spätestens innerhalb der X-Sequentials Abwärtszielzone bei 16093 Punkten bis 16055 Punkten einen Tiefpunkt ausbildet und in Aufwärtsrichtung umkehrt.

Sollte die Marke von 16055 Punkten unterboten werden, dann wird kein Longeinstieg mehr gesucht und die obigen Handelssignale verlieren ihre Gültigkeit.

Ein Tiefpunkt vor einem weiteren Kursanstieg oberhalb des letzten Hochpunkts vom 16.6.2023 bei 16339.03 Punkten muss dann im weiteren Analyseverlauf lokalisiert werden.

In diesem Fall würde sich der nächste Unterstützungsbereich bei 16044 Punkten bis 15961 Punkten befinden. Die Folgeunterstützung würde bei 15783 Punkten liegen. In diesem Zusammenhang würde sich ein Short Handelssignal erst ergeben, wenn der DAX Index nach der morgigen Markteröffnung zunächst in Aufwärtsrichtung tendieren, Widerstand an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 16303 Punkten finden und im Anschluss das heutige Tagestief unterbieten würde.

Es wird die Markteröffnung am Dienstag abgewartet.

DAX Index 1 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/rQC9Lmg/DEU40-2023-06-19-19-17-47-33c90.png

