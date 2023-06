Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Trading/Daytrading ab dem 19.6.2023

in der vorletzten Handelswoche wurden 156 Punkte gewonnen.

Vor drei Handelswochen betrug der Wochengewinn 101,58 Punkte.

Der letztwöchige Gewinn betrug 248 Punkte.

Der Gesamtgewinn in drei Handelswochen beträgt somit +505,58 Punkte.

Es wurde prognostiziert, dass ein Kursanstieg bis in die Kurszielzone bei 16405 Punkten bis 16490 Punkten zu erwarten sei.

Ein Hochpunkt war im Zeitbereich vom 15.6.2023 bis zum 27.6.2023 zu erwarten.

Der DAX Index stieg in der letzten Handelswoche bis 16427.42 Punkten an und schloss am Freitag, dem 16.6.2023 bei 16357.64 Punkten.

Die Kursprognose gilt vorläufig als erfüllt.

Als Vorbereitung für die nächste Handelswoche ist in der nächsten Kursgrafik der DAX Index im 1 Stunden Zeitfenster abgebildet:



https://i.ibb.co/9N9qf2g/DEU40-2023-06-18-21-06-46-808de.png

Zu sehen ist, dass der Dax Index eine X-Sequentials Kurszielzone bei 16410 Punkten bis 16447 Punkten erreicht hat.

Höhere Kurse sind zu erwarten, wenn der DAX Index die Marke von 16447 Punkten überbietet.

Es ist dann ein Kursanstieg bis in eine Kurszielzone eines dominanten X-Sequentials X4 Kursmusters bei 16527 Punkten bis 16625 Punkten zu erwarten.

Die Zeitzielzone für das Erreichen dieser 4XZ Aufwärtszielzone erstreckt sich vom 19.6.0233, 16h bis zum 23.6.02023,9h.

Hier kann das Mittel am 21.6.2023, 12h-13h als eigentliches Zeitziel herangezogen werden.

Im Zuge eines Aufwärtstrends kann diese Kurszielzone sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt überboten werden.

Ab 16685 Punkten ist nach einer Umkehr der Aufwärtsbewegung in Abwärtsbewegung Ausschau zu halten.

Erstes Korrekturziel befindet sich bei 16010 Punkten.

Eine Umkehr des Aufwärtstrends liegt dann vor, wenn sich

der DAX-Index unterhalb der Marke von 15.760 Punkten etabliert.

Ausgehend vom aktuellen Schlusskurs befindet sich Unterstützung bei bis zu 16313 Punkten.

Die X-Sequentials Aufwärtstrendmarke befindet sich bei 16303 Punkten. Diese dient als Unterstützungsmarke und kann bis 16260 Punkten unterboten werden.

Unterbietet der Dax Index die Marke von 16216 Punkten, dann ist mit einer Korrektur bis in den Kursbereich von 16223 Punkten bis 16081 Punkten zu rechnen, wobei eigentliche Unterstützung sich bei 16135 Punkten befindet.

Es wird auf einen Kursanstieg gesetzt.

Entsprechend wird Ausschau nach einem Long Einstieg gehalten.

Nachfolgend die Handelsmarken.

Diese sind permanent gültig.

Dieses bedeutet nach einem Aus stoppen, gilt dieselbe Handelsmarke noch einmal.

Es werden jeweils zwei Versuche anberaumt.

Die Handelsmarken sind im Kontext mit den Unterstützungsmarken zu betrachten. Wird Unterstützung erreicht oder gefunden, gilt ab dem 19.6.2023:

Long bei 16036 Punkten.

Stopp bei 16216 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

Long bei 16373 Punkten.

Stopp bei 16312 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

Long bei 16224 Punkten.

Stopp bei 16080 Punkten.

Kursziel bei 16530 Punkten.

Es wird als Nächstes die Markteröffnung am Montag, dem 19.6.2023, beobachtet.

Devin Sage