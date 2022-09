DAX Index X-Sequentials Prognose ab dem 6.9.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Prognose ab dem 6.9.20226. September 2022 Posted by devin.sage

Sehr geehrte Leser/innen,

Der DAX Index befindet sich seit dem Hochpunkt am 18.11.2021 bei 16290.19 Punkten innerhalb eines Abwärtstrends, der zuletzt bis 12390.95 Punkten am 5.7.2022 reichte. Dem folgte eine Erholung bis 13947.85 Punkten am 16.8.2022 und eine aktuelle Korrektur bis zuletzt auf 12603.58 Punkten. Der DAX Index schloss am Dienstag, den 6.9.2022 bei 12871.45 Punkten. Theoretisch liegt aufgrund der Tiefpunkte vom 9.5.2022 und vom 5.7.2022 ein positives X-Sequentials X5 Muster vor. Dieses könnte, sofern der Tiefpunkt vom 5.7.2022 bei 12390.95 nicht unterboten wird, den DAX Index im besten Fall bis 15680 Punkten ansteigen lassen. Leider ist das Chartbild gekennzeichnet von tieferen Hochpunkten, so wie es eben von einem Abwärtstrend verlangt wird.

DAX Index 1 Tages Chart:

Link: Zum Chart

Ich denke, eine Analyse des 4 Stunden Charts nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode kann näheren Aufschluss darüber geben, was zu erwarten ist und was nicht. Wird hier nämlich ein markanter Punkt überboten, dann besteht die realistische Möglichkeit eines Kursanstiegs bis 15200 Punkten. Dieses ist gewiss angenehmer als die sonst zu erwartenden 11250 Punkte.

Der DAX Index formierte im 4 Stunden Zeitrahmen vom 27.7.2022 bis zum 16.8.2022 ein negatives X-Sequentials X7 Muster mit einem X-Sequentials 7XZ Tiefpunkt am 1.9.2022 bei 12603.58 Punkten. Auf dieses Tief fiel ein X-Sequentials Zeit Ziel.

Regulär ist nun eine Gegenbewegung bis zur X-Sequentials “X” Marke bei 13650 Punkten , mindestens bis 13455.70 Punkten zu erwarten.

Sollte eine Marktstärke vorhanden sein und sollte in diesem Zug Punkt “7X7” dieses X-Sequentials X7 Musters überboten werden, dann wäre eine Aufwärtsbewegung bis 14380 Punkten – 14565 Punkten und 14995 Punkten – 15200 Punkten zu erwarten. Dieses wäre die letzte Möglichkeit, dass ein Abwärtstrend abgewehrt wird. Das nächste X-Sequentials Zeit Ziel fällt auf den 19.9.2022.

Sollte der DAX Index vorher eine X-Sequentials Kurszielzone bei 12255 Punkten bis 12110 Punkten erreicht haben, dann haben die Daxianer Kursstände von 11630 Punkten und 11250 Punkten zu erwarten.

DAX Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

Link: Zur Grafik

Werden Sie heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und erhalten Sie die neuesten, aktuellsten und profitabelsten Analysen, Prognosen und Handelssignale für die Indizes, Zinsmärkte, Forex, und Rohstoffe (Commodities)!

Sie zahlen für 12 Monate Top Information nur 499 Euro.

Bei der flexiblen, monatlichen Option zahlen Sie nur 99 Euro.

Verpassen Sie keine Handelssignale mehr!

Klicken Sie nun auf den nachfolgenden Link.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Sie können alternativ per Kreditkarte zahlen (Ihr Kauf ist hier von Stripe.com abgesichert).

Link:

Zum Bestellformular des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading