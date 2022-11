Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 9.11.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der DAX Index eröffnete am Dienstag, den 8.11.2022 bei 13506.65 Punkten. Das Tagestief lag bei 13487.91 Punkten. Ich hatte kurz nach Markteröffnung bei 13509.27 Punkten eine Long Position eröffnet. Den Stopp hatte ich auf 13022.63 Punkte gesetzt. Das Kursziel lag bei 13650 Punkten. Ich zog den Stopp anschließend auf 13563.20 Punkte nach. Ich wurde mit einem Gewinn von +53,93 Punkten Aus gestoppt. Gestern wurden +110,86 Punkte gewonnen. Der DAX Index stieg anschließend bis 13688.17 Punkten an und schloss bei 13684.47 Punkten.

Der DAX Index überbot mittlerweile die obere Begrenzung der im 4h Chart zu sehenden Kurszielzone bei 13604 Punkten bis 13683 Punkten, sodass ein weiterer Kursanstieg bis 13870 Punkten bis 13922 Punkten zu erwarten ist. Unterstützung befindet sich dennoch im Kursbereich von 13465 Punkten bis 13341 Punkten, alternativ im Kursbereich von 13259.49 Punkten bis 13062 Punkten. Laut der X-Sequentials Chartanalyse Methode befindet sich im Falle einer Korrektur das Kursziel bei 12775 Punkten.

Im Zusammenhang mit dem am Wochenende vorgestellten positiven X-Sequentials X7 Kursmusters sind spätestens bei 12775 Punkten Long Positionen eröffnen, wenn ein positives X-Sequentials Kursmuster vorliegt. Sie können mein Daytrading Live/Near Time im Technical-Trading-Profits.com Forum unter nachfolgenden Link mitverfolgen:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/topic/dax-index-x-sequentials-daytrading-7-11-11-11-2022/#postid-345.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/KLtTtwb/DEU40-2022-11-08-17-35-05-6badb.png

