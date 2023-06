Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 6.6.2023

Guten Abend,

der DAX Index eröffnete am Montag, dem 5.6.2023 bei 16.079,86 Punkten. Das Tageshoch lag im Anschluss bei 16.114.84 Punkten. Diesem Hochpunkt folgte ein Kursrückgang bis 15.928,44 Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 15.962,82 Punkten.

Intraday liegt ein X-Sequentials X7 Kursmuster vor, dessen inverses Aufwärtsziel, mit dem letzten Hochpunkt bei 16.331,94 Punkten am 19.5.023 erreicht wurde. Anschließend war eine Korrektur bis mindestens zur

X-Sequentials „X“ Unterstützung bei 15.805 Punkten zu erwarten. Ein Markt erholt sich in der Regel ab Erreichen dieser Unterstützung. Es folgten nach Finden einer ersten Unterstützung bei 15.726,74 Punkten ein Kursanstieg bis 16.079,73 Punkten und nach dem zweiten Finden von Unterstützung bei 15.629,12 Punkten folgte ein Kursanstieg bis 16.114,84 Punkten.

Die Frage ist nun, ob der DAX Index auf Sicht von ein paar Handelstagen einen neuen Hochpunkt oberhalb vom Allzeithoch bei 16.331.94 Punkten ausbilden wird oder nicht.

Auf Tagesbasis ist, nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode, voraussichtlich bis ungefähr zum 16.6.2023 bei 16.490 Punkten bis 16.790 Punkten ein Hochpunkt zu erwarten, dem eine Korrektur bis mindestens 15.590 Punkten bis 14.790 Punkten folgen würde.

Intraday liegt seit dem 26.5.2023 seit 15.873 Punkten mit Stopp bei 15.725 Punkten ein Kaufsignal mit Kursziel bei 16.500 Punkten bis 16.595 Punkte vor.

Sollte der DAX Index in Aufwärtsrichtung tendieren (dieses ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt), so wird dieser voraussichtlich vom 6.6.2023 bis zum 8.6.2023 ein entsprechendes Kursmuster ausbilden, dass eine Aufwärtsbewegung einleitet.

Seit heute liegt nach Unterbieten der Marke von 15.992 Punkten, mit Stoppkurs bei 16.084 Punkten und Kursziel bei 15.872 Punkten bis 15.805 Punkten ein Verkaufssignal vor (Leider wurde dieses Verkaufssignal im Tagesverlauf verpasst).

Es wird daher zunächst davon ausgegangen, dass der DAX Index spätestens bei 15.872 Punkten bis 15.805 Punkten Unterstützung findet und anschließend bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei 16.495 bis 16.590 Punkten bis spätestens zum 20.6.2023 ansteigt (die Zeitzielzone beginnt am 9.6.2023. Das Mittel am 14.6.2023 kann hier für die Erwartung eines Hochpunkts herangezogen werden).

Zugleich wird die Möglichkeit einkalkuliert, dass der Stopp des primären Kaufsignals vom 26.5.2023 bei 15.873 Punkten und Stopp bei 15.725 Punkten, unterboten wird und der DAX Index bis in den X-Sequentials 7XZ Kurszielbereich des zu anfangs erwähnten X7 Kursmusters bei 15.545 Punkten bis 15.432 Punkten tiefer notiert.

Gestern erwähnte ich bereits, dass seit dem 31.5.2023 bei 15.662,32 Punkten ein X-Sequentials X2 Strukturpunkt vorliegt und dass dieser, unabhängig von der Stärke und Größe eines Kursanstiegs, wieder erreicht werden wird.

Der DAX Index würde in diesem Fall die zuvor genannte Aufwärtszielzone bei 16.495 bis 16.590 zu einem späteren Zeitpunkt erreichen. Die Zeitziele für diesen negativen Fall fallen auf den 8.6.2023 und 13.6.2023.

Als Handelssignal für den Einstieg in einen Long-Trade gilt hiernach (Voraussetzung ist, dass der DAX Index nicht tiefer als 15.432 Punkte notiert und innerhalb von 15.545 Punkten bis 15.432 Punkten in Aufwärtsrichtung umkehrt): Long bei 15.873 Punkten, Stoppkurs bei 15.725 Punkten, Kursziel bei 16.500 Punkten.

Bei einer positiven Entwicklung würde fortan spätestens ab 15.872 Punkten bis 15.805 Punkten auf mindestens 3 Stunden Basis und tiefer ein Kursmuster vorliegen, dass eine Trendbewegung in Aufwärtsrichtung oberhalb von 16.332 Punkten einleitet. Es gelten in diesem Zusammenhang nachfolgende Handelsmarken:

1. Long bei 16.084 Punkten. Stopp bei 15.992 Punkten.

2. Long bei 16.214 Punkten. Stopp bei 16.142 Punkten.

Diese Signalmarken sind permanent gültig und es sind maximal zwei Versuche anzuberaumen.

Ich wünsche Ihnen für den Dienstag eine glückliche Hand!

Sie finden das DAX Index Trading/Daytrading bei Technical-Trading-Profits.com im „Trading Forum“.

DAX Index 3 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/v1Kz2NM/DEU40-2023-06-05-19-21-43-cf25b.png

