DAX Index X-Sequentials Daytrading 4-7.10.2022

Die letzten Trading Ergebnisse des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen waren:

DAX-Index: +282 Punkte,

All Ordinaries Index: +227 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1182 Punkte,

30 Years US-Treasury Bonds Future: +512,9 Ticks/Punkte (davor: +315 Ticks/Punkte),

USD/CAD: +324 Pips,

Light Crude Oil (Erdöl): +752 Pips

Natural Gas (Erdgas): +101,7 Ticks/Punkte-

Vor drei Wochen wurden +309 Pips im USD/JPY gewonnen.

DAX-Index:

Der DAX-Index fand in der letzten Handelswoche Widerstand in einem X-Sequentials Kursbereich bei 12180.76 Punkten bis 12240.42 Punkten und formierte zugleich ein negatives X-Sequentials X5 Muster, schaffte es jedoch nicht das letzte Tief bei 11862.84 Punkten zu unterbieten. Nach einem Seitwärtsverlauf wurde während der Börsensitzung am Montag, den 3.10.2022 Punkt "5X5" des negativen X-Sequentials X5 Musters überboten. Damit ist nun ein Kursanstieg bis zunächst 12348.46 Punkte bis 12422.88 Punkte zu erwarten. Im Anschluss sollten die inversen Aufwärtszielzonen des

X-Sequentials Kursmusters bei 12493 Punkten bis 12588 Punkten (1/2 5XZ invers) und maximal 12962 Punkten bis 13051 Punkten (5XZ invers) erreicht werden.

Der DAX-Index schloss am Montag, den 3.10.2022 bei 12209.47 Punkten.

DAX-Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/Sx44QG3/DEU40-2022-10-03-19-06-06-86658.png

Ich gehe weiterhin von einem Kursrückgang aus.

Meine Abwärtsziele befinden sich bei 11400 Punkten bis 11195 Punkten, alternativ bei 11595 Punkten bis 11445 Punkten.

Ich werde in den o.g. Kurszielbereichen (1/2 5XZ invers und 5XZ invers) Short Positionen aufbauen.

Mein X-Sequentials DAX Index Live Trading können Sie kostenlos im Techncial-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.

Klicken Sie hierzu auf den nachfolgenden Link:

https://technical-trading-profits.com/forum-2/topic/dax-index-x-sequentials-trading-wird-der-dax-index-seine-aufwaertsbewegung-fortsetzen-2/?part=4#postid-291

