DAX Index X-Sequentials Daytrading 31.5.2023

der DAX Index eröffnete am Dienstag, dem 30.5.2023 bei 15962.31 Punkten.

Das Tageshoch lag im Anschluss bei 16058.43 Punkten.

Mit diesem Tageshoch wurde Widerstand innerhalb einer vorherigen

X-Sequentials Kurszielzone bei 16027 Punkten bis 16065 Punkten gefunden.

Der DAX Index notierte in der Folge bis 15889.46 Punkten tiefer, womit das gestrige Tagestief bei 15925.22 Punkten unterboten und infolgedessen, gemäß Plan vom 29.5.2023, eine zweite Long-Position bei 15924 Punkten mit Stopp bei 15791 Punkten und Kursziel bei 16500 Punkten eröffnet wurde.

Eine erste Long-Position besteht seit dem 29.5.2023 mit Einstieg bei 16024 Punkten, Stoppkurs bei 15791 Punkten und Kursziel bei 16550 Punkten.

Seit Überbieten der Marke von 15882 Punkten und dem folgenden nicht Unterbieten der Marke von 15726 Punkten liegt ein Kaufsignal vor.

Dieses Kaufsignal besitzt das Potenzial, den DAX Index bis in Kursbereich von 16500 Punkten bis 16595 Punkten ansteigen zu lassen.

Eine dritte Long-Position, ebenfalls mit selbem Stoppkurs und Kursziel wird eröffnet, wenn die Marke von 16080 Punkten erreicht wird.

Der DAX Index schloss am Dienstag, dem 30.5.2023 bei 15908.92 Punkten.

Sie können das X-Sequentials Trading/Daytrading im Forum bei Technical-Trading-Profits.com mitverfolgen.

Anzumerken ist, dass wenn die laufenden Trades auf steigende Kurse nicht aufgehen sollten, dann wird der DAX Index höchstwahrscheinlich bis spätestens Mitte Juni 2023 einen Tiefpunkt ausbilden und ein Kursanstieg nach diesem Korrekturtief weit über den Juni 2023 hinaus ist dann sehr wahrscheinlich.

DAX Index 3 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/YW8gtW5/DEU40-2023-05-30-19-33-44-13c40.png

