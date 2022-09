Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 30.9.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

In der letzten Handelswoche wurden nachfolgende Trading Ergebnisse realisiert:

DAX-Index: +282 Punkte,

All Ordinaries Index: +227 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +1182 Punkte,

30 Years US-Treasury Bonds Future: +512,9 Ticks/Punkte (davor: +315 Ticks/Punkte),

USD/CAD: +324 Pips,

Light Crude Oil (Erdöl): +752 Pips

Natural Gas (Erdgas): +101,7 Ticks/Punkte.

Vor zwei Wochen wurden +309 Pips im USD/JPY gewonnen.

Es war kein einziger Verlust Trade dabei!

DAX-Index:

Der DAX-Index eröffnete am Donnerstag, den 29.9.2022 tiefer bei 12143.21 Punkten und notierte im Tagesverlauf bis 11866.98 Punkten schwächer. Der Tagesschlusskurs lag bei 11975.56 Punkten. Somit kehrte der DAX-Index innerhalb der bereits gestern erreichten Widerstandszone bei 12180.76 Punkten bis 12240.42 Punkten in Abwärtsrichtung um. Damit liegt im 15 Minuten Zeitfenster seit dem Unterbieten der Marke von 12127.50 Punkten ein negatives X-Sequentials X5 Muster vor. So lange Punkt "5X5" bei 12198.37 Punkten nicht überboten wird, solange ist mit einer Abwärtsbewegung bis zunächst 11735 Punkten bis 11670 Punkten zu rechnen. Nach Unterbieten der Marke von 11670 Punkten ist die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 11350 Punkten bis 11260 Punkten (5XZ) zu erwarten. Dieses Kursziel deckt sich mit dem gestern vorgestellten Kursziel im 4 Stunden Zeitfenster. Weiterhin suche ich einen Short Einstieg in den Markt. Dieser fand am Donnerstag aus Zeitgründen nicht statt. Wie es mit dem DAX-Index am Freitag weitergeht erfahren Sie Live im Technical-Trading-Profits.com unter: https://technical-trading-profits.com/forum-2/topic/dax-index-x-sequentials-trading-wird-der-dax-index-seine-aufwaertsbewegung-fortsetzen-2/?part=4#postid-287

DAX-Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/RQ5nH97/DEU40-2022-09-29-18-53-26-dcfe2.png

Viel Erfolg!

