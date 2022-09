Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 23.9.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Der DAX-Index eröffnete heute mit einer Kurslücke bei 12531.66 Punkten. Das Tagestief lag bei 12526.61 Punkten. Dem folgte ein Kursanstieg bis 12781.56 Punkten. Der DAX-Index fand dort Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrend Marke bei 12743.83 Punkten im 15 Minuten Chart und schloss am Donnerstag, den 22.9.2022 tiefer bei 12531.64 Punkten. Laut 15 Minuten Chart ist eine Abwärtsbewegung bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei 12418 Punkten bis 12393 Punkten zu erwarten. Eine Aufwärtsbewegung bis zunächst 12860 Punkten bis 12880 Punkten kann nur einsetzen, wenn die 15 Minuten Schlusskurse oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke 12620 Punkten notieren. Wobei darauf geachtet werden muss, dass der DAX-Index durch leichtes Überbieten dieser Marke per einem Schlusskurs Widerstand finden kann.

DAX-Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/jzWW1mk/dax15minutenchart22sep22.png

Laut 4 Stunden Chart sind weiterhin tiefere Notierungen so lange zu erwarten, solange der DAX-Index mit seinen 4h Schlusskursen unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12816 Punkten notiert. Die Kursziele befinden sich bei 12355 Punkten bis 12285 Punkten, 12255 Punkten bis 12110 Punkten und im Anschluss bei 11400 Punkten bis 11200 Punkten. Zu beachten ist, dass sich der DAX-Index derzeit innerhalb einer X-Sequentials 7XZ Kurszielzone befindet. Mit Sicherheit tiefere Kurse bis zu den oben genannten Kurszielen sind zu erwarten, wenn der DAX-Index die untere Begrenzung der X-Sequentials 7XZ Kurszielzone bei 12470 Punkten unterbietet. Für steigende Kurse hingegen, müsste der Hochpunkt bei 12936.57 Punkten vom 20.9.2022 überboten werden.

Updates gibt es hierzu am 22.9.2022 im Technical-Trading-Profits.com Forum unter: https://technical-trading-profits.com/?page_id=1024&view=topic&id=22&part=2#postid-267

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/qp4p5Yh/dax4-Stunden-Chart22sep22.png

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

