DAX Index X-Sequentials Daytrading 22.9.2022

Der DAX-Index eröffnete am Mittwoch, den 21.9.2022 mit einer Kurslücke unterhalb einer X-Sequentials Kurszielzone bei 12560 Punkten bis 12576 Punkten, bei 12555.31 Punkten. Das Tagestief lag im Anschluss bei 12520.81 Punkten. Der DAX-Index kehrte nach diesem Tagestief bis 12771.78 Punkten in Aufwärtsrichtung um und schloss bei 12767.14 Punkten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 12745.77 Punkten bis 12788.81 Punkten. Sollte dieser Widerstand überboten werden, dann ist ein Kursanstieg bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei 12823 Punkten bis 12838 Punkten zu erwarten. Sofern diese Kurszielzone überboten werden sollte, befindet sich Widerstand im Kursbereich von 12860 Punkten bis 12878 Punkten. Anschließender Widerstand liegt bei 12996 Punkten bis 13111 Punkten.

DAX-Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/pw4kTS7/DEU40-2022-09-21-18-11-35-3a5f3.png

Eine Aufwärtsbewegung bringt die Möglichkeit mit sich, dass ein negatives X-Sequentials Kursmuster ausgebildet wird, welches ein Short Einstieg erlaubt. Laut 4 Stunden Chart sind tiefere Notierungen so lange zu erwarten, solange der DAX Index mit seinen 4h Schlusskursen unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12816 Punkten notiert. Hierfür müsste der Hochpunkt bei 12936.57 Punkten vom 20.9.2022 überboten werden. Sollte dieses Eintreffen, dann dürfte mindestens ein negatives X-Sequentials X5 Kursmuster ausgebildet werden, dass einen Short Einstieg bis zu den X-Sequentials Kurszielen bei 12355 Punkten bis 12285 Punkten, 12255 Punkten bis 12110 Punkten und im Anschluss bei 11400 Punkten bis 11200 Punkten erlaubt. Updates gibt es hierzu am 22.9.2022 im Technical-Trading-Profits.com Forum unter: https://technical-trading-profits.com/?page_id=1024

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/Lnv9DYN/DEU40-2022-09-21-18-13-11-e1fd5.png

Im 4h Chart ist zu beachten, dass der DAX-Index innerhalb einer X-Sequentials 7XZ Kurszielzone in Aufwärtsrichtung umgekehrt ist. Mit Sicherheit tiefere Kurse bis zu den oben genannten Kurszielen sind zu erwarten, wenn der DAX-Index die untere Begrenzung der X-Sequentials 7XZ Kurszielzone bei 12470 Punkten unterbietet!

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen ist erschienen!

Werden Sie heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und erhalten Sie die aktuellen und profitablen Analysen, Prognosen und Handelssignale für die Indizes, Zinsmärkte, Forex, und Rohstoffe (Commodities)!

Aktuelle X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Grafik:



https://i.ibb.co/st44c6W/Devin-Sage-Musterdepot25-August22.png

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen enthält nachfolgende Märkte:



https://i.ibb.co/XJp0Ctc/markteimborsenbrief.png

Sie zahlen für 12 Monate Top Information nur 499 Euro.

Bei der flexiblen, monatlichen Option zahlen Sie nur 99 Euro.

Verpassen Sie keine Handelssignale mehr!

Klicken Sie nun auf den nachfolgenden Link.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Sie können alternativ per Kreditkarte zahlen (Ihr Kauf ist hier von Stripe.com abgesichert).

Link:

Zum X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

