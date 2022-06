Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index X-Sequentials Daytrading 21.6.2022

Sehr geehrte Leser/innen,

Der DAX Index formierte während der Montagssitzung ein potenzielles, negatives X-Sequentials X5 Muster. Dieses Chartmuster lässt tiefere Kurse erwarten unterhalb des letztwöchigen Tiefs bei 13007.91 Punkten erwarten. Dieses Kursmuster wurde noch nicht ausgelöst. Dieses ist bei Unterbieten der Marke von 13237.70 Punkten der Fall. Sollte der DAX Index aber noch kein Umkehrmuster ausgebildet haben, dann ist Unterstützung im Bereich von 13237.70 Punkten bis 13147 Punkten bis 13052.21 Punkten zu erwarten.

Im täglichen DAX Index X-Sequentials Daytrading kam es am Montag zu keinem trade. Das vorliegende, negative X-Sequentials X5 Umkehrmuster kommandiert einen Short Einstieg im DAX Index.

Seien Sie beim X-Sequentials DAX Index Daytrading am Dienstag im Technical-Trading-Profits.com Forum mit dabei.

Link:

https://technical-trading-profits.com/?page_id=1026&view=topic&id=8#postid-133

In den USA findet heute kein Handel statt.

Bei einem Short Einstieg am Dienstag besteht die Gefahr bei geringen Umsätzen unnötig ausgestoppt zu werden.

Ich werde erst die Markteröffnung am Dienstag beobachten um einen trade zu platzieren.

Der Stand des DAX Index X-Sequentials Daytrading beträgt +727,16 Punkte seit Mai 2022.

DAX Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/1ZJTsMR/DEU40-2022-06-20-18-34-22-c53ac.png



Zur aktuellen BITCOIN/DOLLAR (BTCUSD) Chartanalyse geht es hier:

"X-Sequentials Bitcoin/Dollar Analyse: Wo könnte der Abwärtstrend enden?“

Link:

https://technical-trading-profits.com/?p=1193



Zur aktuellen ETHEREUM/DOLLAR (ETHUSD) Chartanalyse geht es hier:

"X-Sequentials Ethereum/Dollar Analyse: Wird ETHUSD auf $595 fallen?"

Link:

https://technical-trading-profits.com/?p=1198

Zur Nasdaq 100 Index Prognose geht es hier:

"Negatives X-Sequentials X5 Muster lässt tiefere Kurse beim Nasdaq 100 Index erwarten!“

Link:

https://technical-trading-profits.com/?p=1125

Zur Dow Jones Industrial Prognose geht es hier:

"Ist der aktuelle Kursanstieg beim Dow Jones Industrial Index nur ein Strohfeuer?"

Link:

https://technical-trading-profits.com/?p=1098

