DAX Index X-Sequentials Daytrading 20.9.2022

Der DAX Index eröffnete am Montag, den 19.9.2022 tiefer bei 12685.29 Punkten.

Auf den heutigen Handelstag fiel das X-Sequentials Zeit Ziel des vorliegenden negativen X-Sequentials X7 Musters. Dieses Zeit Ziel fiel auf das Tagestief bei 12606.64 Punkten. Das Tageshoch wurde im Anschluss bei 12866.70 Punkten gehandelt. Der Tagesschlusskurs lag bei 12803.23 Punkten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 12834 Punkten bis 12912 Punkten und im Anschluss im Kursbereich von 12996 Punkten bis 13111 Punkten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 12765 Punkten bis 12606 Punkten.

Im Falle eines tieferen Hochpunkts (tiefer als das Hoch vom 13.9.2022 bei 13564.83 Punkten) gilt anschließend das am 16.9.2022 veröffentlichte:

"Nach Unterbieten des Tiefpunkts vom 1.9.2022 bei 12603.58 Punkten, ist ein Kursrückgang bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei 12255 Punkten bis 12110 Punkten zu erwarten. Tiefere Kurse bis in die zweifache X-Sequentials Kurszielzone bei 11400 Punkten bis 11200 Punkten sind dann zu erwarten, wenn die Marke von 12110 Punkten unterboten wird."

Eine vorherige X-Sequentials Kurszielzone verläuft bei 12355 Punkten bis 12285 Punkten.

DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/NZqj96p/DEU40-2022-09-19-19-09-48-42cdc.png

