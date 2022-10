DAX Index X-Sequentials Daytrading 14.10.2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

5 Minuten X-Sequentials Chart:

Der DAX-Index eröffnete am Donnerstag, den 13.10.2022 bei 12114.23 Punkten. Das Tagestief lag bei 12000.43 Punkten. Das Tageshoch lag bei 12379.24 Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 12355.57 Punkten. Wie dem 5 Minuten X-Sequentials Chart zu entnehmen ist, zeigt sich der DAX-Index am Donnerstag sehr volatil. Im Zuge dessen erreichte der DAX-Index die gestern prognostizierte Abwärtszielzone bei 12040 Punkten bis 11980 Punkten. Es ist eine Aufwärtsbewegung bis in die aufwärts Zielzone dieses X-Sequentials X5 Musters bei 12409 Punkten bis 12470 Punkten zu erwarten. Mit höheren Kursen bis 12965 Punkten bis 13045 Punkten ist zu rechnen, wenn der DAX-Index die Marke von 12470 Punkten überbieten und sich oberhalb dieser Marke halten sollte. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte meine Prognose bis 11595 Punkten bis 11445 Punkten (X-Sequentials Kurszielzone) und 11400 Punkten bis 11195 Punkte (2-fache X-Sequentials 7XZ Kurszielzone) realisiert werden.

Der Stand des DAX Index X-Sequentials Daytradings beträgt am 13.10.2022: 1344,08 Punkte.

DAX-Index 5 Minuten X-Sequentials Chart:



https://i.ibb.co/YdwF8tm/DEU40-2022-10-13-18-00-53-bdea5.png

