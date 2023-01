DAX Index X-Sequentials Day-Trading 30.1.23 bis 3.2.23

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser*innen,dererreichte am 17.1.2023 mit 15269.71 Punkten die Aufwärtszielzone eines X-Sequentials Kursmusters.Dem folgte eine Konsolidierung bis 14906.27 Punkten am 19.1.2023.Der DAX Index schloss am Freitag, dem 27.1.2023 bei 15150.04 Punkten.Ich gehe von steigenden Kursen aus.So lange der Tiefpunkt vom 19.1.2023 bei 14906.27 Punkten nicht unterboten wird, solange ist ein Kursanstieg bis in die nächste Aufwärtszielzone des in der Kursgrafik zu sehenden X-Sequentials Kursmusters bei 15450 Punkten bis 15645 Punkten zu erwarten, wobei sich das eigentliche Kursziel bei 15550 Punkten befindet. Unterstützung befindet, sich nach Überbieten der Marke von 15269.71 Punkten bei 15090 Punkten.Sollte hingehen der Tiefpunkt vom 19.1.2023 bei 14906.27 Punkten unterboten werden, dann ist zu erwarten, dass der DAX Index bis 14810 Punkten bis 14767 Punkten, alternativ bis 14740 Punkten bis 14699 Punkten vor einem neuen Kursanstieg korrigieren wird. Die X-Sequentials "X" Marke des vorliegenden X-Sequentials Kursmusters liegt bei 14400 Punkten. Jegliche Korrektur, die oberhalb dieser Marke ihren Tiefpunkt findet, würde letzten Endes weitere Kurssteigerungen oberhalb von derzeit 15269.71 Punkten implizieren.Normalerweise ist nach Erreichen einer Kurszielzone eine Korrektur bis kurz unterhalb dieser Marke zu erwarten. Anschließend würde sich diesem Kursverhalten ein neues Kurmuster anschließen. Jede Korrekturbewegung oberhalb von 14400 Punkten würde ein potenzielles, positives X-Sequentials Kursmuster mit sich bringen. Ggf. muss hierauf gewartet werden.Unabhängig davon müssen für Kursgewinne die 60 Minuten Schlusskurse des DAX40 Indexes oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 15118.17 Punkten notieren.An dieser Stelle wird aufgrund von Zeitgründen vereinbart werden, dass Positionen über Nacht oder ein paar Tage gehalten werden können.Der aktuelle Stand liegt bei 1806,69 Punkten seit Mai 2022.Mit freundlichen GrüßenDevin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief mit HandelssignalenDer (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!