DAX Index X-Sequentials Day-Trading 1.2.2023

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Sehr geehrte Leser*innen,dereröffnete am Dienstag, dem 31.1.2023 bei 15081.17 Punkten.Das Tagestief lag unterhalb der "X" Unterstützung und oberhalb des Tiefpunkts des X-Sequentials Kursmuster vom Montag, bei 14993.59 Punkten.Infolge eines positiven X-Sequentials X7 Kursmusters bildete der DAX Index sein Tageshoch bei 15136.22 Punkten aus und schloss am Dienstag, dem 31.1.203 bei 15128.28 Punkten. Am Dienstag, dem 31.1.2023 wurden beim X-Sequentials DAX Index Daytrading +49 Punkte gewonnen.Am Handelstag zuvor konnten 71 Punkte gewonnen werden.Der Stand des Dax Index X-Sequentials Tradings/Day-Tradings liegt bei 1806,69 Punkten seit Mai 2022.Das nächste X-Sequentials Zeitziel fällt am Mittwoch, dem 1.2.2023 auf 9.30h.Im Falle einer Marktstärke sollte der DAX Index bis zu diesem Zeitziel den Hochpunkt vom Freitag, dem 27.1.2023 bei 15186.46 Punkten überbieten und einen Hochpunkt um dieses Zeitziel herum ausbilden (+/- drei 5 Minuten Kursbalken). Etabliert sich der DAX Index im Anschluss oberhalb der Marke von 15161.07 Punkten, dann sollte der DAX Index auf Sicht von ein paar Handelstagen ein Kursanstieg bis in den Zielbereich von 15320 Punkten bis15357 Punkten ansteigen.Wir an dem Zeitziel bei 9.30h herum hingegen ein Tiefpunkt ausgebildet, dann ist aufgrund dessen, dass der DAX Index während der Dienstagsitzung relativ weit unterhalb der Marke von 15050 Unterstützungen fand, die Fortsetzung der Handelsspanne zu erwarten. Ein Ausbruch in Aufwärtsrichtung wäre dann bei einer positiven Nachrichtenlage zu erwarten. Das Abwärtsrisiko befindet sich derzeit bei 14930 Punkten bis 14905 Punkten und 14855 Punkten bis 14820 Punkten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wäre spätestens ab dort eine nächste größere Aufwärtsbewegung zu erwarten.Mit freundlichen GrüßenDevin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief mit HandelssignalenDer (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!