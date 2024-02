DAX: Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX mit neuem Allzeithoch am heutigen Donnerstag

Fibonacci-Projektionen geben Orientierung

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.198, 17.220, 17.490

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 16.784, 16.529

· Oberes Bollinger-Band: 17.137, Mittleres Bollinger-Band: 16.976 und Unteres Bollinger-Band: 16.815

· 100-Tage-Linie: 16.145 und 200-Tage–Linie: 16.025 sowie: 38-Tage-Linie: 16.818

· Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: neutral | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: durchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 17.180 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 16.784, 16.529 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Neues Allzeithoch heute so gut wie sicher. Das kurzfristige Kursziel in Form der Fibonacci-Projektion bei 17.220 bleibt nach wie vor in unmittelbarer Reichweite. Sämtliche markt- und charttechnischen Indikatoren deuten darauf hin. Der DAX schickt sich an, das bisherige Allzeithoch bei 17.198 Indexpunkten heute zu „knacken“. Das kurzfristige Ziel lautet daher 17.220 Punkte. Auf diesem Niveau verläuft die 38,2%-Fibonacci-Projektion. Darüber folgt dann die Projektionslinie bei 17.490 Zählern.

Die kurzfristigen chart- und markttechnischen Signale bleiben die entscheidenden Wegweiser. Diese geben uns auch heute wieder eine gute Orientierung. Insbesondere die Fibonacci-Projektionen bei 17.220 und 17.490. Erstere wird heute sehr wahrscheinlich überhandelt. Zweitere ist erstmal „Zukunftsmusik“. Aber auch die Supportarea von 16.976 (Mittleres Bollinger-Band) bis 16.784 (charttechnische Linie) sollten weiter beachtet werden. Diese Marken bieten nach unten hin eine gute Unterstützungsorientierung.

Freuen wir uns über ein neues Allzeithoch: Der DAX wird heute gleich zu Handelsbeginn die schon viel besagten 17.220 „in Angriff“ nehmen. Die kurzfristige Slow-Stochastik zeigt sich wieder neutral. Zudem stützen nach unten nach wie vor gleich zwei Supportlinien (16.976 und 16.784). Vor allem die 16.976 zeigen sich sehr robust und stabil. Das Volumen ist durchschnittlich und bestätigt damit weiterhin das aktuell sehr hohe Niveau. Die Trendfolge-Indikatoren MACD und Ichimoku bestätigen ebenfalls weiterhin den übergeordnet anhaltenden Aufwärtstrend. Das Momentum ist nach wie vor im positiven Bereich. Kurzfristig ausgerichtete Anleger sollten sich bezüglich Stopps und Absicherung weiterhin an den nahen Unterstützungen ab 16.976 Indexzählern orientieren. Charttechnik und Markttechnik (die beiden Säulen der Technischen Analyse) haben nicht zuletzt in der jüngeren Vergangenheit geholfen, Kauf- sowie Verkaufspaniken zu vermeiden. Beides bleiben wichtige Orientierungshilfen in „verrückten“ Marktphasen.

Fazit:

· DAX mit Ausbruch nach oben

· Neues Allzeithoch

Risikohinweis

