Commerzbank geht durch die Decke

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Für ein weiterhin robuste Wirtschaft nimmt der Aktienmarkt derzeit auch steigende Zinsen in Kauf. Nach den starken Einzelhandelsdaten aus den USA schüttelte sich die Börse nur kurz, um dann ihren Aufwärtstrend fortzusetzen. Parallel dazu steigen die Renditen am Anleihemarkt, weil die Zahlen die Fed eher länger als kürzer auf der geldpolitischen Bremse lassen dürften. Das aber ist den Anlegern derzeit lieber als Anzeichen einer Rezession. Auch der Deutsche Aktienindex pirscht sich mit diesem Konjunkturoptimismus an sein Jahreshoch heran. Der Kaufrausch vom Jahresbeginn scheint bei vielen Anlegern noch nicht vorbei zu sein.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Heute wird es für den DAX darum gehen, die 15.500-Punkte-Marke zu halten. In den vergangenen Tagen drehte er an dieser Hürde immer wieder nach unten ab. Sollte sich der Index nachhaltig darüber festsetzen, wäre dies ein deutliches Signal an alle diejenigen Investoren, die abseits des Spielfeldes auf günstigere Kurse warten. Nämlich, dass die Party am Aktienmarkt vorerst weitergeht und zukünftige Einstiegsmöglichkeiten immer teurer bezahlt werden müssen.

Mit der Rückkehr von Zinsen sprudeln auch die Gewinne der Banken. Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr mit gut 1,4 Milliarden Euro mehr als dreimal so viel verdient wie im Jahr zuvor. Dividende, Aktienrückkauf – alles scheint auf einmal wieder möglich. Mit dem heutigen Plus von noch einmal fast acht Prozent dürfte allerdings vieles davon bereits im Kurs der Aktie eingepreist sein. Allerdings bekommen die Aktionäre zu der guten Entwicklung höchstwahrscheinlich morgen noch ein extra Bonus obendrauf, die Commerzbank steht vor der Rückkehr in die erste deutsche Börsenliga, den DAX. Die Entscheidung der Deutschen Börse fällt morgen Abend. Und mit weiter steigenden Zinsen steigt in der kurzen Frist auch das Ertragspotenzial der Commerzbank. Diese Kombination mit der Möglichkeit auf zukünftige Dividendenzahlungen ist Musik in den Ohren der Investoren, die mit Bankaktien in den vergangenen Jahren keinen Blumentopf gewinnen konnten.