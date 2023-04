BayWa AG: Höchste Wachstumsraten in Landwirtschaft, Energie & Erneuerbare Energien

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

UPDATE BayWa AG

KAUFEN

Kursziel: € 56

Höchste Wachstumsraten in Landwirtschaft, Energie & Erneuerbare Energien

BayWa 2022 in Bullets:

∎ Gesamtumsatz wächst um 36,4 % auf über 27 Mrd. Euro; EBIT verbessert sich um 89,1 % auf 504,1 Mln. Euro. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wuchs von 1,63 EUR auf 4,36 EUR, die Dividende wurde auf 1,10 EUR je Aktie zuzüglich einer Sonderdividende von 10 Cent je Aktie erhöht.

∎ Solarhandelsgeschäft: Sehr starkes Wachstum (60% EBIT-Anteil), PV-Module +71% y/y; Wechselrichter +60% y/y

∎ Erweiterung des IPP-Portfolios von 19 auf 26 Wind- und Solarparks (Gesamtleistung: 0,8 GW)

∎ Cefetra war aufgrund des preisbedingten Umsatzwachstums infolge der Preisrallye an den Agrarrohstoffmärkten stark, für 2023 ist jedoch mit niedrigeren Handelsmargen zu rechnen. Gründe dafür könnten eine nachlassende Marktdynamik und geringere Volatilitäten sein.

∎ Das Segment Agrarhandel & Service verzeichnete ein preisbedingtes Umsatz- und Gewinnwachstum. Für das laufende Jahr wird mit einem niedrigeren Preisniveau und geringeren Handelsmargen als 2022 gerechnet.

∎ Das Segment Global Produce war das einzige Segment mit rückläufigen Umsätzen und Ebit. Grund dafür ist die sinkende Nachfrage nach hochwertigen Früchten aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten.

∎ Unserer Ansicht nach wird die BayWa in allen Segmenten positive Ergebnisse erzielen, aber die Erträge werden in den meisten Segmenten im Vergleich zu 2022 niedriger sein.

∎ Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem fairen Wert je Aktie von 56 €.

1 Entwicklung 2022

Geschäftsentwicklung

Das Segment Erneuerbare Energien hat sich im Jahr 2022 positiv entwickelt. Der Anlagenabsatz hat sich deutlich erhöht und erreichte eine Gesamtleistung von 797,0 MW, wobei der Anteil der schlüsselfertigen Anlagen 97% des Umsatzes ausmachte, im Vergleich zu 613,MW bzw. 74% im Jahr 2021. Auch der Verkauf von baureifen Projektrechten und Generalunternehmerleistungen wie Planungs-, Beschaffungs- und Bauleistungen tragen zur Gesamtleistung bei.

Im Jahr 2022 stieg der Umsatz des BayWa-Konzerns im Vergleich zum Vorjahr um 7.222,7 Mln. Euro oder 36,4 Prozent auf 27.061,8 Mln. Euro.

Dies ist auf positive Entwicklungen in allen Geschäftsfeldern zurückzuführen: Erneuerbare Energien mit 2.929,2 Mln. Euro, Agrarhandel & Service mit 1.572,0 Mln. Euro, Energie mit 1.215,4 Mln. Euro, Cefetra-Gruppe mit 1.114,9 Mln. Euro, Baustoffe mit 262,7 Mln. Euro und Landtechnik mit 167,5 Mln. Euro.

Der Umsatz von „Global Produce“ sank jedoch um 39,4 Millionen Euro. Innovation und Digitalisierung sind um 0,7 Millionen Euro zurückgegangen, während die anderen Segmente um 1,1 Millionen Euro gestiegen sind.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 88,7 Millionen Euro und erreichten 492,9 Millionen Euro. Die Vorräte stiegen um 370,4 Mln. € und damit geringer als im Vorjahr (928,8 Mln. €).

Der Materialaufwand erhöhte sich um 6.124,1 Mln. €, das Bruttoergebnis vom Umsatz stieg um 645,8 Mln. € oder 23,6 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte 3.377,1 Mln. €.

Der Personalaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 189,1 Mln € auf 1.509,5 Mln €, vor allem durch die Unternehmenszukäufe und das Wachstum im Segment Erneuerbare Energien.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 217,0 Mln. Euro auf 1.072,0 Mln. Euro, vor allem aufgrund von Währungsverlusten und Aufwendungen für die Instandhaltung des Fuhrparks. Die Verluste in der Kategorie "Sonstige Aufwendungen" sind vor allem auf Währungsverluste zurückzuführen. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 306,0 Millionen Euro bzw. 55,4 % und erreichte 858,8 Millionen Euro.

Die Abschreibungen im BayWa-Konzern lagen im Geschäftsjahr 2022 mit 354,7 Mln. Euro um 68,5 Mln. Euro höher als im Vorjahr (286,2 Mln. Euro), bedingt durch die notwendigen außerplanmäßigen Abschreibungen.

Das EBIT des BayWa-Konzerns stieg im Jahr 2022 um 89,1 Prozent (237,5 Mln. €) auf 504,1 Mln. €.

Der Finanzbericht der BayWa AG für das Jahr 2022 zeigt eine deutliche Steigerung des Ergebnisses vor Steuern (EBT) gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) steigt um 159,0 Mln. Euro bzw. 99,0 Prozent auf 319,6 Mln. Euro. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Gewinne und Verluste der einzelnen Kategorien:

Agrarhandel & Dienstleistung: Das Ergebnis in diesem Segment stieg um 76,9 Mln. Euro und trug damit zum Gesamtanstieg des Ergebnisses bei.

Erneuerbare Energien: Das Segment verzeichnete einen deutlichen Ergebnisanstieg um 66,1 Mln. Euro, der vor allem auf den Verkauf des Bioenergie-Portfolios zurückzuführen ist. Auch der Energiehandel und das IPP-Geschäft trugen zu dem starken Anstieg bei.

Energie: Das Ergebnis im Segment Energie stieg um 35,3 Millionen Euro.

Landtechnik: Das Segment verzeichnete einen Ergebnisanstieg von 16,2 Mln. Euro, der u.a. auf die Abrechnung des Auftragsbestandes aus dem Jahr 2021 und Vorzieheffekte aufgrund der von den Herstellern angekündigten Preiserhöhungen zurückzuführen ist.

Cefetra-Gruppe: Das Ergebnis in diesem Segment stieg um 13,1 Mln. €.

Innovation & Digitalisierung: Das Ergebnis in diesem Segment erhöhte sich um 8,6 Mln. Euro.

Global Produce: In diesem Segment wurde ein Ergebnisrückgang von 22,9 Mln. € verzeichnet.

Baumaterialien: Dieses Segment verzeichnete einen Ergebnisrückgang um 10,3 Millionen Euro.

Sonstige Aktivitäten: Das Ergebnis in dieser Kategorie sank um insgesamt 24,0 Mln. Euro.

Ausblick

Allgemein: Aufgrund der außergewöhnlich guten Entwicklung im Jahr 2022 werden die mittelfristigen Umsatzziele angehoben. Das Jahr 2022 war das leistungsstärkste Jahr in der Geschichte des Unternehmens. Aufgrund dieser noch nie dagewesenen Leistung werden die Zahlen 2023 etwas niedriger ausfallen, es wird ein EBIT von 320-370 € erwartet.

Für den Geschäftsbereich Landwirtschaft wird eine Erholung der Erzeugerpreise erwartet, und es ist mit überdurchschnittlich hohen Getreidepreisen zu rechnen. Im Segment Global Produce herrscht aufgrund der Überschwemmungen in Neuseeland Unsicherheit, die Auswirkungen sind jedoch noch nicht klar. Das Ergebnis des Geschäftsbereichs Energie könnte leicht zurückgehen, da ein höherer Anteil von Projekten auf die IPP-Einheit übertragen wird. Das Segment Baustoffe dürfte 2023 vor keinen großen Herausforderungen stehen, da es einen hohen Auftragseingang und ein breites Angebot an energieeffizienten Baustoffen hat.

Erneuerbare Energien:

Das Segment Erneuerbare Energien plant für 2023 die Realisierung und Übertragung von Projekten mit einer Gesamtkapazität von etwa 2,1 GW in den Geschäftseinheiten Solar- und Windprojekte. Die Geschäftseinheit Wind Projects plant die Realisierung neuer Projekte mit einem Volumen von rund 0,8 GW, hauptsächlich in den USA und Europa. Die Geschäftseinheit Solar Projects plant den Verkauf von Projekten und Projektrechten mit einer Gesamtleistung von rund 1,3 GW, mit Schwerpunkt in den Niederlanden, Spanien, Italien und Großbritannien. Das Portfolio des Geschäftsbereichs IPP soll mittelfristig weiter auf etwa 3 GW anwachsen, wobei der Schwerpunkt auf Parks in Europa mit garantierten Tarifen oder PPAs liegt. Die Dienstleistungen im Bereich des technischen Managements werden sich voraussichtlich stabilisieren, wobei der Schwerpunkt auf der Rationalisierung und Automatisierung von Prozessen und der Entwicklung der Portfoliomanagement-Software "Aristoteles" für den internen und externen Gebrauch liegt.

Ausblick Energie:

Das Energiesegment der BayWa erwartet aufgrund der schwächeren Marktdynamik einen Rückgang der Ergebnisbeiträge, setzt aber weiterhin auf die Umstellung auf klimafreundliche Energieträger. Holzpellets bleiben in Deutschland als klimaneutraler Brennstoff im Wärmegeschäft beliebt. Die BayWa wird aufgrund der geringeren Preisvolatilität mit niedrigeren Handelsmargen konfrontiert sein, obwohl neue Verkaufsstellen und der E-Commerce-Handel weiter wachsen werden. Positiv wird sich die Einführung der neutralen Logistikmarke Enlog auswirken, die es der BayWa ermöglicht, als Logistikdienstleister für andere Unternehmen tätig zu werden. Der Handel mit konventionellen Kraftstoffen wird voraussichtlich stabil bleiben, und die BayWa-Sparte Schwerlastfahrzeuge bezieht Bio-LNG von der Verbio AG als emissionsarmen Kraftstoff.

Cefetra Ausblick:

Es wird erwartet, dass das Segment der Cefetra-Gruppe zu einem normalen Geschäftsverlauf zurückkehrt, allerdings mit reduziertem Margenpotenzial und unter dem Druck geopolitischer Spannungen und Unterbrechungen der Lieferketten. Das Handelsvolumen von Standardprodukten bei Getreide und Ölsaaten dürfte auf dem Niveau des Vorjahres liegen, während sich die Dynamik im Spezialitätengeschäft aufgrund der sich verschlechternden Konsumentenstimmung abschwächen könnte. Die BayWa strebt an, ihren Marktanteil im traditionellen Geschäft zu halten und rechnet im Konzernsegment Cefetra mit einem deutlichen Rückgang des EBIT im Jahr 2023, aber mit einer langfristig starken Ertragsentwicklung.

Ausblick Agrarhandel & Dienstleistungen:

Das Segment Agrarhandel & Service der BayWa wird sich im Jahr 2023 voraussichtlich positiv entwickeln. Das Produkthandelsgeschäft, einschließlich Getreidehandel und -erfassung, wird sich in der ersten Jahreshälfte bei einem überdurchschnittlichen Preisniveau aufgrund des weltweit knappen Angebots voraussichtlich solide entwickeln. Die Handelspreise werden jedoch voraussichtlich unter dem außergewöhnlich hohen Niveau des Vorjahres liegen, das durch den Krieg gegen die Ukraine bedingt war. Im Bereich der landwirtschaftlichen Betriebsmittel führen sinkende Gaspreise und stetige mengen- und flächenbegrenzende Umweltauflagen zu einem Rückgang des Düngemittelhandels. Für den Absatz von Pflanzenschutzmitteln wird eine stabile Entwicklung erwartet, während der Verkauf von Saatgut durch spezifische Umweltauflagen und den Relaunch der Eigenmarke "Planterra" positiv beeinflusst werden dürfte. Insgesamt ist die BayWa auf dem Markt für biologische Produkte, die sowohl im ökologischen als auch im konventionellen Landbau nachgefragt werden, gut positioniert.

Globaler Ausblick für Obst und Gemüse:

Das Segment Global Produce könnte durch unsichere Ernten in den Kernmärkten im Jahr 2023 beeinträchtigt werden. Es wird erwartet, dass das Vermarktungsvolumen des BayWa-Konzerns für Obst und Gemüse aufgrund eines tropischen Wirbelsturms in Neuseeland und des Verkaufs eines Gewächshauses in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen wird. Die Überschwemmungen in Neuseeland könnten zu teilweisen Ernteausfällen führen, doch werden aufgrund des allgemeinen Angebotsrückgangs höhere Preise erwartet. Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Logistik könnte sich verbessern. Die Absatzsituation in Großbritannien und Europa bleibt angespannt. Die Ernte 2022/23 war in Deutschland besser als im Vorjahr.

Ausblick Baustoffe:

Die BayWa rechnet im Jahr 2023 mit schwierigeren Rahmenbedingungen für das Segment Baustoffe aufgrund möglicherweise steigender Finanzierungskosten, eines Fachkräftemangels und eines erwarteten Absatzrückgangs. Allerdings wird erwartet, dass die Wiedereinführung von Förderprogrammen für Neubauten das Segment beleben wird. Das breit gefächerte Produktportfolio der BayWa und der Aufbau einer ökologischen Baustoffdatenbank für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden dem Unternehmen voraussichtlich zugute kommen. Im Projektgeschäft wird mit einer stabilen Geschäftsentwicklung gerechnet, da im Jahr 2023 mehrere laufende Bauprojekte abgeschlossen werden und neue Projekte anstehen. Die Beteiligungen an der Tjiko GmbH und der Ceraflex GmbH werden voraussichtlich weiter steigen und zum Ergebnis beitragen. Auch das Portal BayWa Baustoffe Online wird voraussichtlich weiter wachsen. Das EBIT im Segment Bau wird im Jahr 2023 voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Ausblick Innovation & Digitalisierung:

Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung des Kerngeschäfts Software und der Einführung einer NEXT-Farming-Plattform, für die BayWa nach der Umstellung auf ein Software-Subskriptionsmodell ein organisches Wachstum des Betriebsergebnisses in diesem Segment von 10 % erwartet.