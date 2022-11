BASF mit Plus von 37 Prozent!

Call auf BASF: 93 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 18.11.2022, 08:30 Uhr

Die Herstellung von Produkten bei BASF ist teilweise sehr energieintensiv. Dadurch wurde der Aktienkurs seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und den dadurch steigenden Gaspreis stark gebeutelt. Im Oktober und November 2022 erholte sich der Kurs wieder um knapp 37 Prozent.

Nach Einschätzung des BASF-CEOs Martin Brudermüller muss sich die Chemiebranche auf Energiekosten in Europa einstellen, die langfristig gut dreimal so hoch sein werden wie in den USA. Die Chemiebranche prüft, welche Produkte in Zukunft überhaupt noch in Europa produziert werden können. Schon jetzt macht China 50 Prozent des Weltmarktes aus und lockt Investoren an. BASF erwirtschaftet in China bereits 12 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Bei vielen chemischen Produkten und Vorprodukten ist die derzeit teure Energie Hauptkostentreiber. Für die Herstellung des Dieselreinigers AdBlue - mit der chemischen Bezeichnung Harnstoff - verursacht Erdgas etwa 80 Prozent der Kosten. Der Aktienkurs hat bereits einen Rückgang des operativen Gewinns (EBIT) um mehr als 40 Prozent im Jahr 2023 gegenüber 2021 einpreist. Nicht enthalten ist allerdings ein Produktionsstillstand in Europa aufgrund der Gasknappheit.

Zum Chart

Im übergeordneten Chart-Bild entspricht das Ausmaß des Abwärtstrends in der Spitze 48 Prozent. Der Trend erstreckt sich vom Hoch bei 72,84 Euro (19. April 2021) bis zum partiellen Tief bei 37,90 Euro (28. September 2022). Die BASF-Aktie hat im ersten Halbjahr 2022 sehr stark unter dem Krieg in der Ukraine und den steigenden Energiepreisen gelitten. Sogar das Tief des Corona-Sell-Off vom März 2020 bei 37,36 Euro war in Reichweite. Ab dem Tief vom 28. September 2022 hat das Papier die Bodenbildung abgeschlossen und konnte sich bis in den Bereich des Kernwiderstandes bei 52,27 Euro nach oben entwickeln. Der sinkende Gaspreis und die vollen Gasspeicher waren für den Kursanstieg der BASF-Aktie hilfreich. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 61 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Um die 72 Euro zu erreichen, müsste zuerst der Widerstand bei 52,27 Euro überwunden werden. Die Unterstützung bei 37,56 Euro hat sich schon bei hohem Stress seit 2020 mehrmals bewährt.

BASF SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 52,27 // 57,53 Euro Unterstützungen: 46,78 // 39,24 Euro

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden BASF-Aktie bis auf 57,53 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN SF1NY9) überproportional mit einem Omega von 4,25 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 34 % und dem Ziel bei 57,53 Euro (0,77 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 20.12.2022 eine Rendite von rund 93 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 44,48 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 37 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 2,47 zu 1, wenn bei 44,48 Euro (0,25 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: SF1NY9

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,41 - 0,42 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 60,00 Euro

Basiswert: BASF SE



akt. Kurs Basiswert: 48,96 Euro Laufzeit: 20.12.2024

Kursziel: 0,77 Euro Omega: 4,25

Kurschance: + 93 Prozent Quelle: Société Générale

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.